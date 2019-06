Bad Oeynhausen (WB/wa). »Das ist mir heilig«: So lautete das Motto eines Poetry-Slams, der jüngst im Wichernhaus stattgefunden hat. Acht Schülerinnen und Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums (IKG) waren dabei angetreten. Und das mit »sehr tief gehenden und ehrlichen Texten«, wie Organisator Hartmut Birkelbach in seinem persönlichen Fazit betonte.

Dass die jungen Leute dabei niemandem nach dem Mund geredet, sondern ihre eigenen Gedanken formuliert hätten, habe ihn am meisten beeindruckt, sagte Birkelbach. Der Pfarrer vom Kulturreferat des Kirchenkreises Vlotho hatte den Poetry-Slam mit Marco Michalzik aus Darmstadt organisiert. Mit dem Künstler war Birkelbach bereits bekannt, so dass schnell die Entscheidung feststand, ihn für den Workshop und als Moderator für den Poetry-Slam einzuladen.

»Die Jugendlichen sollten ihre Freude am Kreativsein entdecken«, erklärte Michalzik seine Motivation während des Workshops. Mit zahlreichen Übungen und Impulsen habe er ihnen »bewusst nicht im Stil von Deutschunterricht« ermöglichen wollen, ihre eigene Lust auf das Verfassen auch längerer Texte zu entdecken. An zwei Nachmittagen hatte er die Schüler angeleitet.

Das Thema für den Poetry-Slam des Religionskurses von Lehrer Benjamin Schürmann hatte sich dabei aus dem Text »Das ist mir Heilig« ergeben, der von Michalzik selbst stammt und auch im Internet als Video abrufbar ist.

Wettstreit unter Poeten vor Publikum

Und die Ergebnisse der Jugendlichen konnten sich während des Poetry-Slams – also eines Wettstreits unter Poeten vor Publikum – hören lassen. Was ist einem Menschen heilig? Woran hängt er und was will er einfach nicht verlieren? Mit diesen Fragen setzten sich die Schülerinnen und Schüler in ihren Gedichten auseinander und kamen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen.

Heilig konnten dabei wiederkehrender Spaß oder eine Stichelei sein, genauso wie Freunde und Familie oder einfach der Mensch gegenüber mit seinen Emotionen und Wünschen an das eigene Leben. Es waren »wundervolle Poetinnen und Poeten«, wie Michalzik während seiner Moderation auch die Meinung der Zuhörer über die Jugendlichen zusammenfasste.

Und so fiel es nicht leicht, einen Sieger des Wettbewerbs im Wichernhaus zu ermitteln. Drei Schülerinnen lieferten sich schließlich ein packendes Finale, ehe zwei Sieger feststanden. Durch großen Applaus des Publikums wurden dabei die Schülerinnen Maryam Amiri und Lea Kaulbars geehrt, die einen Teil ihres zweiten Gedichtes sogar mit einem Gesang vorgetragen hatte. Lilli Maag erreichte den dritten Platz.