Die Tagespflege verglich Sabine Kruse in ihrer Ansprache mit einem Baum. »Die Blätter stehen für unsere Gäste. Ohne ihr Vertrauen wäre das alles gar nicht möglich«, sagte Sabine Kruse. Von ehemals zwölf Plätzen habe sich die Zahl in 20 Jahren auf 16 tägliche Gäste und insgesamt 38 Personen erweitert, die von der Tagespflege ambulant betreut werden. Symbolisch überreichte Sabine Kruse an alle bei der Feier anwesenden Gäste der Tagespflege ein Blatt aus Porzellan. »Bei einer Ehe feiert man nach 20 Jahren Porzellanhochzeit, da fand ich dieses Geschenk ganz passend«, ergänzte die Einrichtungsleiterin mit einem Lachen.

Leiterin bedankt sich bei Angehörigen für Vertrauen

Getragen werden die Blätter des Baumes von Ästen und Zweigen, die in der Analogie von Sabine Kruse den Angehörigen entsprechen. Die Leiterin bedankte sich bei den Angehörigen für das harmonische Miteinander und das Vertrauen. Gehalten werde die Baumkrone von einem Stamm. »Das sind meine unschlagbaren und tollen Kollegen«, lobte Sabine Kruse. Jeder habe für sie persönlich und die Tagespflege einen ganz besonderen Wert.

Sabine Kruse leitet die Einrichtung seit 16 Jahren. Fast alle Mitarbeiter, zwölf inklusive des Fahrdienstes, sind seit mehr als zehn Jahren in der Paritätischen Tagespflege beschäftigt. »Diese Beständigkeit und Stabilität fühlen sich gut an und sorgen für Vertrautheit«, fügte Sabine Kruse hinzu.

Seit Oktober 2015 ist Sophie Bülow Teil des Teams. Neben ihrem Psychologiestudium an der Universität Bielefeld arbeitet die 20-Jährige nebenberuflich in der Tagespflege. »Auch wenn dort viele verschiedene Menschen zusammenkommen, hat man ein familiäres Gefühl. Alle sind füreinander da«, sagte die Studentin. Gemeinsam mit ihrem Bruder Erik (17) begleitete Sophie Bülow die Jubiläumsfeier auch musikalisch.

Bürgermeister lobt die Arbeit der Einrichtung

Zuletzt verwies Sabine Kruse noch auf die Wurzeln ihres Baumes, die für die Parität stehen. »Danke, dass Sie so mutig waren, das damals zu machen«, sagte Sabine Kruse an Jürgen Generotzky gewandt. Der Geschäftsführer des Trägervereins Paritätischer Betreuungsverein Minden-Lübbecke war bei der Gründung vor 20 Jahren und sogar dem Richtfest im Sommer 1998 dabei. »Dass sich die Tagespflege hier so entwickelt hat, haben wir dem Engagement von Sabine Kruse zu verdanken«, hob Generotzky hervor.

Auch Achim Wilmsmeier lobte die Arbeit der Einrichtung. »Es ist ein wichtiges Angebot für die Stadt. Betreute und Angehörige schöpfen dadurch viel Kraft«, sagte der Bürgermeister. Werktags bietet die Tagespflege am Werfelweg gemeinsame Mahlzeiten, Betreuung und sozialen Kontakt. Es gibt Gymnastik-Angebote, Ball- und Bewegungsspiele, Ruhezonen und einen Garten mit Sitz- und Ruhemöglichkeiten. Den größten Vorteil sieht Achim Wilmsmeier in der ambulanten Struktur. »Die Menschen können dadurch so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben. Gerade bei Menschen mit psychischen Erkrankungen wäre es fatal, ihnen das gewohnte Zuhause zu nehmen«, sagte der Bürgermeister.