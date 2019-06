Bad Oeynhausen (WB). Ein maskierter und mit einem Messer bewaffneter Jugendlicher hat am Mittwochvormittag versucht eine Reinigungs- und Änderungsschneiderei in Rehme auszurauben. Als ihm die 51-jährige Angestellte erklärte, sie könne die Ladenkasse nicht öffnen und zudem ein Fahrzeug vor dem Geschäft am Alten Rehmer Weg auftauchte, flüchtete der Unbekannte nach Polizeiangaben ohne Beute.