Bad Oeynhausen (WB). Wenn der Kurpark Bad Oeynhausen bei der ersten »Kriminacht« am Freitag, 28. Juni, von 19 Uhr an zum »Tatort« wird, wollen auch Neuntklässler des Immanuel-Kant-Gymnasiums (IKG) für spannende Unterhaltung sorgen. In Kooperation mit dem WESTFALEN-BLATT tragen die Jugendlichen selbst geschriebene Kriminalgeschichten vor.