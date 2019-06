Von Finn Heitland

Bad Oeynhausen (WB). Ein Literaturkurs der Jahrgangsstufe Q1 des Immanuel-Kant-Gymnasiums (IKG) hat am Dienstag und Mittwoch unter der Leitung von Lehrer Christian Elges das Stück »Der Revisor« auf die Bühne der Aula des Schulzentrums Süd gebracht. Die Komödie in fünf Akten wurde von Nikolaj Gogol verfasst.

Die hohen Herren einer Stadt in der russischen Provinz saßen zusammen und lasen einen Brief aus St. Petersburg. Dieser Brief, der an den Stadthauptmann Anton Antonowitsch gerichtet war, sorgte für große Aufregung bei den hohen Herren. Denn in der Stadt lief nicht alles so, wie es sollte. Ein Revisor aus St Petersburg wurde angekündigt und die Stadtherren mussten schnell handeln, um ihr Städtchen fein herzurichten.

»Unsere Obrigkeit hat ihre Ziele. Sie ist zwar weit weg, hat ihre Ohren jedoch überall«, sagte Gerhard Giskaev, der den Stadthauptmann Anton Antonowitsch verkörperte. Bei den Berichten der einzelnen feinen Herren wurden – sehr zur Belustigung des Publikums – aktuelle Lehrkräfte des Immanuel-Kant-Gymnasiums beschrieben.

Beamter wird fälschlicherweise für Revisor gehalten

Nach Aufräumarbeiten in der Stadt sahen die Zuschauer einen Beamten. Nach Erzählungen der Gutsbesitzer Dobtschinski und Bobtschinski handelte es sich bei diesem Mann um den Revisor aus St. Petersburg. Jedoch war es nur der simple Beamte Iwan Alexandrowitsch Chlestakow, gespielt von Tim Heumann, der aufgrund seiner St Petersburger Sprache auffiel und fälschlicherweise für den Revisor gehalten wurde.

Beim örtlichen Wirt häufte der Mann Schulden an, da er all sein Geld zum Fenster hinauswarf und die Ratschläge seines Dieners Ossip nicht beachtete. Der Wirt drohte mit einer Anzeige bei der Polizei. Nach einiger Zeit besuchte ihn der Stadthauptmann Anton Antonowitsch. Auch dieser dachte, dass Chlestakow der Revisor sei und wollte ihm alle seine Wünsche erfüllen. Chlestakow hingegen dachte, er müsse ins Gefängnis und versuchte, den Stadthauptmann zu beschwichtigen.

Chlestakow nutzt die Verwechslung aus und schmeichelt sich ein

Nach einer Führung durch die Stadt – mit Blick über den Kurpark – und dem Kennenlernen der anderen feinen Herren der Stadt feierten alle gemeinsam ein Fest. »Ich habe in meinem Leben viel erlebt. Haben Sie schon etwas von Schiller gehört, diese Werke sind von mir. Auch Faust habe ich geschrieben. Da jedoch nur den zweiten Teil«, sagte der vermeintliche Revisor Chlestakow.

Dieser nutzte die Verwechslung aus und schmeichelte sich bei den Bewohnern ein. Da diese jedoch dachten, er sei der Revisor, folgten sie ihm und liehen ihm reichlich Geld, wobei es sich nicht um Bestechungsgelder handelte, wie Chlestakow erläuterte.

Nach einem missglückten Flirtversuch mit der Tochter des Stadthauptmanns versuchte Chlestakow, sich an die Frau des Stadthauptmanns heranzumachen. »Wenn die Tochter nicht will, nehme ich halt die Mutter«, sagte der einfache Beamte. Anton Antonowitschs Tochter Marja Antonowa überlegte es sich dann aber anders und verlobte sich mit Chlestakow, bevor dieser die Stadt verließ. Nach der Verlobung feierte die Stadt die erfolgreiche Beeinflussung und Bestechung des vermeintlichen Revisors. Doch dann passierte das Unvermeidliche: Der richtige Revisor kam in die Stadt und schockte die Bewohner.

Schüler stehen im Mittelpunkt der Aufführung

Im Mittelpunkt der Aufführung stand die schauspielerische Leistung der Schüler. Vor allem die Hauptakteure Gerhard Giskaev und Tim Heumann brillierten im Zusammenspiel mit den anderen Schauspielern. Auch kleine eingebaute Gags unterstützen eine gelungene Aufführung.

»Die schauspielerische Leistung ist toll. Man erkennt, dass viel Arbeit in dem Auftritt steckt«, sagte die begeisterte Zuschauerin Merle Südmeier. Schwierige Szenen und parallel laufende Dialoge wurden zur Zufriedenheit aller stimmig umgesetzt. Auch die Aktualität des Stückes sei zu bedenken. Korruption und ein oberflächliches Leben seien weit verbreitet.

»Die Zusammensetzung des gesamten Kurses war super. So war es leicht, gut zu spielen. Man fühlte sich in die Zeit zurückversetzt und konnte dennoch eine Übertragung in die heutige Zeit vornehmen«, sagte Darsteller Gerhard Giskaev.