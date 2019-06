Die Messdiener führen die Fronleichnamsprozession an. Dahinter gehen die Kommunionkinder in Festtagskleidung. Sie streuen Blumenblätter, über die die Hostie getragen wird. Vom Kurpark ziehen die Katholiken durch die Innenstadt zur Kirche St. Peter und Paul am Westkorso, wo zum Abschluss des Vormittags ein gemeinsamer Imbiss vorbereitet ist. Foto: Lydia Böhne

Die Heilige Messe auf dem Platz vor der Wandelhalle wird begleitet vom Posaunenchor der Wicherngemeinde und den Chören der katholischen Kirchengemeinden St. Laurentius aus Löhne und St. Walburga aus Hausberge. Foto: Lydia Böhne Die Heilige Messe auf dem Platz vor der Wandelhalle wird begleitet vom Posaunenchor der Wicherngemeinde und den Chören der katholischen Kirchengemeinden St. Laurentius aus Löhne und St. Walburga aus Hausberge. Foto: Lydia Böhne

»Es ist schon ungewöhnlich, dass man so öffentlich an den Menschen in Cafés oder Passanten in der Innenstadt vorbeigeht. Aber wir machen es deshalb, um ihnen mitzuteilen, dass Gott präsent ist«, erläuterte Pfarrer Manfred Pollmeier. Seit den 1950er Jahren zelebriert die Kirchengemeinde St. Peter und Paul das Hochfest des Leibes und Blutes Christi im Kirchenjahr der katholischen Kirche mit einer Prozession durch den Kurpark. Seit der Zusammenlegung 2016 ziehen die Gemeinden des Pastoralen Raums Werre-Weser auch durch die Innenstadt.

Etwa 500 Katholiken sammeln sich vor der Wandelhalle

Den Beginn läutete auch in diesem Jahr das Festhochamt im Freien auf dem Platz vor der Wandelhalle ein. Etwa 500 Katholiken hatten sich dort versammelt. Begleitet wurde die Heilige Messe musikalisch durch die Chöre der Kirchengemeinden St. Laurentius aus Löhne und St. Walburga aus Hausberge sowie den Posaunenchor der Wicherngemeinde. Neben Pfarrer Manfred Pollmeier gestalteten Pater Geo Joseph Upputtungal und Pastor Georg Kaniyamthara die Messe mit. Für einen kurzen Schreckmoment sorgte ein medizinischer Notfall. Eine Frau hatte während der Heiligen Messe Kreislaufprobleme bekommen. Das Team in einem herbeigerufenen Krankenwagen kümmerte sich um die Frau. »Wir haben wegen des Wetters sehr darauf geachtet, die Kommunionkinder und Messdiener mit ausreichend Wasser zu versorgen«, sagte Pfarrer Manfred Pollmeier.

Prozessionsgemeinde zieht durch Kurpark zur Auferstehungskirche

Aus dem Kurpark zog die Prozessionsgemeinde mit dem Allerheiligsten, einer geweihten Hostie, singend und betend zunächst in Richtung der Auferstehungskirche. Die Hostie als Brot des Lebens steht für Christus selbst. Die Hostie steht deshalb im Mittelpunkt Fronleichnams. Durch die Eucharistie im Gottesdienst wird die Oblate zum Leib Christi.

Die Gemeinden aus Hausberge, Löhne, Eidinghausen und Vlotho hatten jeweils einen Altar an der Auferstehungskirche, der Klosterstraße, der Herforder Straße und auf dem Augustaplatz individuell gestaltet. An jedem der Altäre wurde von der Prozessionsgemeinde Station gemacht, um unterschiedliche Menschen zu segnen. »Wir haben zum Beispiel anlässlich des Kirchentags für die evangelischen Christen in Dortmund gebetet«, sagte Manfred Pollmeier. Den Abschluss fand die Prozession an der Kirche St. Peter und Paul am Westkorso.