Von Lydia Böhne

Sommerfest im Elternhaus Bad Oeynhausen Fotostrecke

Foto: Lydia Böhne

Seit 2001 gibt es am Westkorso das Zuhause auf Zeit. Während ihre herzkranken Kinder in der Kinderklinik am HDZ behandelt werden, wohnen die Familien im Elternhaus, um nah bei ihren Kindern sein zu können. So ging es auch Marion Wöhrmann aus Bielefeld. »Ich war erst drei Tage alleine in einer Pension. Es war schrecklich, so ohne Gesellschaft und Zuspruch«, sagt sie. Das änderte sich mit dem Einzug ins Elternhaus. »Jeder hat den anderen aufgefangen. Ich kann nur jeder Familie gratulieren, die hier unterkommt«, sagt sie.

An ihre Operation erinnert Alexa ein Tattoo

An ihre Operation erinnert Alexa ein Tattoo. Es zeigt ihren Herzschlag, dann eine Nulllinie, die für die Zeit während der OP steht, als sie an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen war, und dann wieder ihren Herzschlag nach der OP. Auf der Nulllinie das Datum 22. Juni 2004. »Das ist auf den Tag genau 15 Jahre her«, sagt Alexa.

Kurz nach der Operation traf sie Kerstin Kramer bei einer Aktion des Elternhauses im Safaripark Schloß Holte-Stukenbrock. »Da stand dieses kleine Mädchen vor mir und zeigte mir stolz ihre riesige Narbe«, erinnert sich Kerstin Kramer. »Diesen beeindruckenden Moment werde ich nie vergessen. Alexa ist mir auch deshalb so in Erinnerung geblieben, weil meine Rolle in ›Verbotene Liebe‹ auch Alexa hieß«, berichtet die Schauspielerin. »Am Tag der Begegnung bin ich dann auch gefragt worden, ob ich Schirmherrin werden möchte«, fügt Kerstin Kramer hinzu. Eine kleine Freudenträne über ihr Wiedersehen nach so vielen Jahren können sich Kerstin Kramer sowie Marion und Alexa Wöhrmann deshalb am Samstag nicht verkneifen.

»Momente wie diese machen das Sommerfest aus«

»Momente wie diese machen das Sommerfest aus«, sagt Stefanie Kruse. Seit 2005 leitet sie das Haus, kennt die Familien und ihre Schicksale persönlich und freut sich über die Begegnungen. 174 Familien haben sich zum Fest, das unter dem Motto »Let’s rock« ausgerichtet wird, angemeldet.

Passend dazu begleitet die Bielefelder Band »Randale« das Fest musikalisch. Es gibt eine Tombola und viele Spielstationen. Unterstützt wird das Elternhaus dabei von Ehrenamtlichen und den Azubis von McDonalds Eckstein sowie zahlreichen Firmen. Wolfgang »Wolli« Krämer kommt seit acht Jahren mit seinem mobilen Eiswagen »Wolli’s Traumeis« aus Gladbeck, um den Familien 500 Liter Eis zu spendieren.