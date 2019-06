Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen-Werste (WB). Ein Wunsch ist in Erfüllung gegangen: Seit fast 30 Jahren ist Mario Schroller Mitglied im Verein Werster Bürgerschützen. König war er allerdings noch nie – bis jetzt. Beim Vereinskönigsschießen brachte Schroller den Adler mit dem 32. Schuss zu Fall.

»Ich habe es mir wirklich gewünscht, aber man weiß ja nie, wann der Adler fällt«, sagte Mario Schroller. Umso größer war Sonntagnachmittag die Freude des Sportschützen, dass es dieses Mal endlich geklappt hat. Gegen elf Konkurrenten hatte er sich in einem spannenden Wettkampf durchgesetzt. Geschossen wurde unter der Aufsicht von Schießwart Horst Schmidt mit dem Luftgewehr aus zehn Metern Entfernung.

Ute Kraft wird Sektkönigin

Weniger, aber dafür starke Konkurrenz hatte die neue Jugendkönigin. »Zwei Mädels haben sich getraut und tapfer geschossen«, sagte Oberst Horst Schmidt. Der 27. Schuss, abgegeben von Rebecca Schürstedt, entschied das Rennen. Die 14-Jährige ist zum zweiten Mal Königin. Zudem ist Rebecca zweifache, amtierende Gildejugendkönigin. Und das, obwohl sie erst vor zweieinhalb Jahren zum Schießsport kam. »Ich hatte bei den Olympischen Spielen Bogenschießen gesehen und wollte es in Werste ausprobieren. Als ich sah, dass hier auch Luftgewehrschießen angeboten wird, habe ich auch das getestet und bin dabei geblieben«, berichtete sie.

Den Titel als Sektkönigin holte sich mit dem 46. Schuss Ute Kraft. Bierkönig wurde mit dem 56. Schuss Ernst Schubert. Der 85-Jährige ist aber nicht nur treffsicher, er ist auch handwerklich begabt. »Seit acht Jahren fertigt Ernst die Holzadler selbst an«, sagte die Vereinsvorsitzende Ute Kraft. Von den etwa 50 anwesenden Mitgliedern der Gastvereine aus der Neustadt, Altstadt, Rehme, Babbenhausen und Mennighüffen wurden die Sieger des vereinsinternen Königsschießens beglückwünscht.

Schützenfest wird nur am Vereinsheim veranstaltet

Auf ein offizielles Schützenfest verzichten die Werster. Wie auch im Vorjahr hatte man sich auf ein kleines Fest am Vereinsheim am Kanutenweg beschränkt. Vor drei Jahren hatte man beschlossen, den traditionellen Aspekt vorerst auf Eis zu legen. »Es geht in erster Linie um den Sport«, erläuterte Ute Kraft. Auch die Uniform haben die Mitglieder abgelegt und gegen sportive T-Shirts getauscht. »Wir sind zwar noch Teil der Gilde, es gibt aber keine Verpflichtungen mehr. Unser König darf sich aussuchen, welche Veranstaltungen er besuchen möchte«, ergänzte die Vorsitzende. Für die Veränderung und die Modernisierung gab es von den 120 Vereinskameraden, darunter 50 aktive Sportler, laut Ute Kraft viel Zuspruch.

Die Werster Schützen treffen sich immer donnerstags von 18 Uhr an zum Luftgewehr- und Freihandschießen und samstags von 13 Uhr an zum Bogenschießen im Vereinsheim. »Wir arbeiten daran, dass wir bald auch Blasrohrschießen anbieten können«, fügte Ute Kraft hinzu.

Die nächste Veranstaltung, das jährliche Fledermaus-Turnier, ist am Samstag, 21. September. »Dabei wird im Dunkeln geschossen. Wir haben außerdem zwei DJ’s im Verein, die ihre Nebelmaschine mitbringen und für eine tolle Atmosphäre sorgen wollen«, sagte Ute Kraft.