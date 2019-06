Wenn es nach dem Willen der Grünen geht, soll die Anzahl der Ratsvertreter in Bad Oeynhausen nach der Kommunalwahl 2020 um sechs reduziert werden. Foto: Malte Samtenschnieder/Archiv

Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Die Grünen-Fraktion im Stadtrat will von der Möglichkeit des Kommunalwahlgesetzes NRW Gebrauch machen, den Rat für die Wahlperiode 2020 bis 2025 freiwillig zu verkleinern. Da eine Entscheidung nur bis zum 31. Juli 2019 möglich ist, soll diese bereits bei der nächsten Ratssitzung am Mittwoch, 3. Juli, um 17 Uhr im Rathaus I getroffen werden.

Der entsprechende Geschäftsordnungsantrag der Grünen sieht zwei Varianten vor, da nicht klar ist, ob die Einwohnerzahl der Stadt Bad Oeynhausen derzeit »offiziell« über oder unter der 50.000er-Marke liegt (siehe unten: »Beschlussvorschlag mit zwei Varianten).

EU-Bürger einrechnen oder nicht?

»Insbesondere geht es um die Frage, ob die wahlberechtigten EU-Bürger berücksichtigt werden oder nicht«, sagte Stadtsprecher Volker Müller-Ulrich am Montag im Gespräch mit dieser Zeitung. Diesbezüglich stehe noch eine klärende Antwort der Kommunalaufsicht des Kreises Minden-Lübbecke aus. Er hoffe, dass diese bis zur Ratssitzung am 3. Juli vorliege.

Aktuell gehören dem Rat der Stadt Bad Oeynhausen 44 gewählte Vertreter sowie Bürgermeister Achim Wilmsmeier (SPD) als Vorsitzender an. Hat eine Gemeinde mehr als 50.000 Einwohner, erhöht sich die Zahl nach dem Gesetz auf 50 Vertreter.

Nach Angaben der Grünen sei es aber möglich, die Zahl der Vertreter um zwei, vier, sechs, acht oder zehn – davon die Hälfte in den Wahlbezirken – zu verringern. Unabhängig davon, ob die Zahl der Ratsvertreter laut Gesetz erhöht werden müsste oder nicht, schlagen die Grünen eine Verringerung um sechs Vertreter vor.

Alle Einsparmöglichkeiten nutzen

»Angesichts der sich abschwächenden Konjunktur kommen auch auf Bad Oeynhausen schwierige finanzielle Zeiten zu. Deshalb sollten Möglichkeiten, in den einzelnen Bereichen Einsparungen vorzunehmen, konsequent genutzt werden«, heißt es in dem von Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Ludger Mogge unterzeichneten Geschäftsordnungsantrag. Das sollte nach Auffassung der Grünen vor der Organisation und Arbeit des Rates und seiner Ausschüsse nicht Halt machen.

Die Fraktion betrachte ihren Antrag auch als Signal an die Bürgerschaft, dass ihre gewählten Vertreter bereit sind, mit guten Beispiel voranzugehen und bei sich selbst zu sparen, wo ihnen der Gesetzgeber die Möglichkeit einräume. »Eine verminderte Effizienz der Ratsarbeit ist hierdurch keineswegs zu befürchten«, schreibt Ludger Mogge in der Vorlage.

Vor der Kommunalwahl 2014 fand sich für einen Vorschlag, die Anzahl der Ratsvertreter von 44 auf 38 zu verringern, keine Mehrheit. Auf den Weg gebracht hatten ihn damals die Unabhängigen Wähler. Im November 2011 trafen die Mitglieder des Wahlausschusses jedoch mehrheitlich die Entscheidung, die Anzahl der Wahlbezirke nicht von 22 auf 19 zu reduzieren und somit die Anzahl der Ratsvertreter auch nicht von 44 auf 38 zu reduzieren.

Beschlussvorschlag mit zwei Varianten

Je nachdem, ob die Einwohnerzahl von Bad Oeynhausen offiziell unter oder über der 50.000er-Marke liegt, sieht der Antrag der Grünen-Fraktion im Stadtrat zwei unterschiedliche Varianten vor:

»Unter 50.000«: Für den Fall, dass bei der Kommunalwahl im Jahr 2020 44 Vertreter (davon 22 in den Wahlbezirken) zu wählen sind, wird die Zahl um sechs (davon drei in den Wahlbezirken) auf 38 Vertreter (davon 19 in den Wahlbezirken) verringert.

»Über 50.000«: Für den Fall, dass bei der Kommunalwahl im Jahr 2020 50 Vertreter (davon 25 in den Wahlbezirken) zu wählen sind, wird die Zahl um sechs (davon drei in den Wahlbezirken) auf 44 Vertreter (davon 22 in den Wahlbezirken) verringert.