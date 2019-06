Landrat Ralf Niermann (rechts) hat am Mittwoch im Mindener Kreishaus das Bundesverdienstkreuz an Lothar Heine überreicht. Viele Weggefährten und die Familie des Wersters waren bei der bewegenden Feierstunde mit dabei. Foto: Hans-Jürgen Amtage

Von Hans-Jürgen Amtage

Bad Oeynhausen/Minden (WB). In einer sehr emotionalen Feierstunde ist am Mittwoch das Bundesverdienstkreuz an den Werster Lothar Heine verliehen worden. Landrat Ralf Niermann überreichte dem 81-Jährigen im Kreishaus die hohe Auszeichnung im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Die Leistungen von Lothar Heine seien ganz besonders zu würdigen, betonte der Landrat. Denn es sei außergewöhnlich, dass er trotz vieler persönlicher Rückschläge solchen Lebensmut und so viel Kraft aufbringen konnte, um für andere Menschen da zu sein. Der engagierte Ehrenamtler, selbst nahezu völlig erblindet, verlor 2005 seinen Sohn Andreas bei einem Terroranschlag in Afghanistan. Der Hauptfeldwebel und ein Oberfeldwebel sowie sechs Afghanen kamen bei dem Anschlag in Rustaqu nordöstlich von Kundus ums Leben. Darauf erkrankte seine Frau schwerst. Zehn Jahre lang pflegte Heine seine Ehefrau, die im vergangenen Jahr verstarb.

Vier Jahrzehnte die Sparte Leichtathletik beim BSG geführt

Dennoch zeigte der Verdienstkreuz-Empfänger am Mittwoch bei aller Bescheidenheit diesen Lebensmut in der Feierstunde, der auch Bürgermeister Achim Wilmsmeier, der Vorsitzende des Vereins Bewegung-Sport-Gesundheit (BSG) Bad Oeynhausen, Holger Diekmann, Vertreter des Sozialverbandes Deutschland, Familienangehörige und Freunde beiwohnten.

Lebensbejahend führe Lothar Heine seit mehr als vier Jahrzehnten die Sparte Leichtathletik beim BSG, erklärte Niermann. Dort zeichne er für die Abnahme des Sportabzeichens verantwortlich und leite die Trainingsstunden, um möglichst viele BSG-Mitglieder an das Ablegen des Sportabzeichens heranzuführen. 2001 und 2005 bereitete er die Leichtathletik-Landesmeisterschaften mit vor und führte diese mit durch. Viele weitere Veranstaltungen kommen hinzu.

Heine betreute die Sparte Fußballtennis und erwarb die Übungsleiterlizenz für Rehasport. Seit mehr als 30 Jahren leitet er mit großer Hingabe die Gruppe für blinde und sehbehinderte Menschen. Vor sechs Jahren übernahm Lothar Heine außerdem die Leitung der Prellballgruppe. Aktiv beteiligte sich der engagierte Senior an der Etablierung des paralympischen Landesleistungsstützpunktes in Bad Oeynhausen. Förderte auch den Goldmedaillengewinner im Diskuswerfen und Kugelstoßen von 2012 und 2016 bei den paralympischen Sommerspielen, Sebastian Dietz von der BSG Bad Oeynhausen, der am Mittwoch Lothar Heine seine Glückwünsche übermittelte.

Seit drei Jahren auch im Sozialverband Deutschland engagiert

Aber auch der Heimatpflege fühlt sich der Ausgezeichnete verbunden. Seit 25 Jahren unterstützt er den Bad Oeynhausener Arbeitskreis. Vor drei Jahren begann er, sich im Sozialverband Deutschland zu engagieren, und ist dort als stellvertretender Vorsitzender der Ortsgruppe Werste tätig. Besonders für sein Engagement im Behinderten- und Rehabilitationssport erhielt Lothar Heine bereits zahlreiche Auszeichnungen.

Wie engagiert der 81-Jährige ist, daran erinnerten auch Bürgermeister Achim Wilmsmeier und der BSG-Vorsitzende Holger Diekmann. Lothar Heine sei ein stiller Held, der Bewunderung verdiene, betonte das Stadtoberhaupt. Er sei ein Vorbild für alle Generationen. Dem pflichtete Diekmann bei, der dem Verdienstkreuzträger für sein Lebenswerk dankte. »Du bist nie bange gewesen, klare Worte zu finden und hast immer mit Herz gesprochen.« Heine bilde ein großes Stück Seele des Vereins.

Lothar Heine selbst dankte ergriffen mit wenigen Worten: »Ich habe doch nur meine Pflicht getan«, sagte er und rief dazu auf, sich für die Gesellschaft zu engagieren. In Richtung Ralf Niermann, der sich zuvor von den sportlichen Aktivitäten des Seniors begeistert gezeigt hatte, schickte er humorvoll die Einladung: »Wir haben noch Plätze im Verein frei, Sie können mitmachen.«