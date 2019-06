Trotz Hitze hat sich der Wasserverbrauch im Wasserbeschaffungsverband (WBV) Am Wiehen am Wochenende in normalen Bahnen bewegt. Foto: Rike/pixelio.de

Bad Oeynhausen/Löhne (WB/mcs). 15.000 Kubikmeter Trinkwasser – soviel haben die Haushalte in Bad Oeynhausen, Löhne, Hüllhorst und Hille am Samstag aus dem Netz des Wasserbeschaffungsverbandes (WBV) Am Wiehen entnommen. »Trotz der Hitze handelt es sich dabei um einen ganz normalen Durchschnittswert«, sagte WBV-Vorsteher Bernd Poggemöller am Sonntag im Gespräch mit dieser Zeitung.