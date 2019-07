Während ein 20-Jähriger am späten Donnerstagabend in der Innenstadt von Bad Oeynhausen einer Streifenwagenbesatzung auffiel, kontrollierten Beamten der Wache Lübbecke bereits am frühen Nachmittag einen 25-Jährigen in Hüllhorst. In beiden Fällen bestätigte ein Drogentest den Verdacht der Ordnungshüter. Den Männern wurden Blutproben entnommen. Ihre Fahrzeuge musste sie stehen lassen.

Ähnlich erging es einem 21-Jährigen, der zur Mittagszeit in Minden auf dem Preußenring unterwegs war. Einen 25-jährigen Pkw-Fahrer stoppten die Beamten zudem gegen 17 Uhr auf der Marienstraße.