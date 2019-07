Auch nach der Aufschaltung der Feuer- und Rettungswache Bad Oeynhausen (Foto) zur Kreisleitstelle in der Wache der Berufsfeuerwehr in Minden am 1. Juli müssen Bürger in Notfällen die 112 wählen. Bereits 35 Einsätze gab es in der ersten Woche. Foto: Claus Brand/Archiv

Von Rajkumar Mukherjee

Bad Oeynhausen/Minden (WB). In der Feuer- und Rettungswache an der Königstraße nehmen Disponenten zwar nicht mehr Anrufe in Notfällen entgegen – aber auch nach der Aufschaltung zur Kreisleitstelle bleibt es bei der Notrufnummer 112.

Ob Brände, Unfälle und viele Hilfeleistungen mehr: Der Unterschied beim Wählen der Notrufnummer ist für die Bürger nicht festzustellen, auch wenn sie nun bei Anrufen in der Kreisleitstelle landen. Diese ist noch bis zur Fertigstellung des neuen Feuerwehr-Zentrums in Hille voraussichtlich 2021 im Gebäude der Feuer- und Rettungswache in Minden untergebracht. Im Herbst, vermutlich im September, soll der Baubeginn in Hille erfolgen. 27,9 Millionen Euro soll der Bau kosten.

Stadt gibt Kontaktdaten weiter

Die Feuer- und Rettungswache war am 1. Juli, 9 Uhr, zur Kreisleitstelle aufgeschaltet worden. Als letzte Kommune der elf Städte und Gemeinden im Kreis Minden-Lübbecke war die Aufschaltung erfolgt. Bereits 2016 hatte es einen Ratsbeschluss in Bad Oeynhausen gegeben, die eigene Leitstelle aufzugeben. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, seien beispielsweise wichtige Kontaktdaten zu Kliniken oder dem Wasserwerk der Stadt bereits vor der Aufschaltung der Kreisleitstelle mitgeteilt worden, sagt Stefan Tödtmann, Beigeordneter für Bürgerdienste der Stadt, auf Anfrage.

Die Aufschaltung war nun schon vor der Fertigstellung des Feuerwehr-Zentrums mit der neuen Kreisleitstelle erfolgt: Weil dort zwischenzeitlich die technischen und personellen Voraussetzungen geschaffen worden waren. Damit die Aufschaltung vorgenommen werden konnte, wurden sechs zusätzliche Disponentenstellen in der Feuer- und Rettungswache in Minden eingerichtet, teilt Sabine Ohnesorge, Leiterin der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kreises Minden-Lübbecke, mit.

In der Feuer- und Rettungswache in Bad Oeynhausen gibt es den umgekehrten Effekt: Wie berichtet, werden dort mit der Aufschaltung sogar zehn Stellen frei. »Diese zehn Kräfte ergeben sich aus zwei Funktionsstellen, die bisher an sieben Tagen in der Woche, jeweils 24 Stunden, besetzt sein mussten«, sagt Stefan Tödtmann.

Eine Einstellung, ein Versetzungsantrag

Aufgrund der angespannten personellen Situation in der Feuer- und Rettungswache in Bad Oeynhausen bedeutet das Hinzuzählen von zehn Stellen im Feuer- und Rettungsdienst eine Entlastung. Wie berichtet, hatten der Dienst rund um die Uhr in der Einsatzleitstelle und unbesetzte Stellen in der Wache Bad Oeynhausen beispielsweise auch zu Abmeldungen von Rettungsfahrten geführt.

Über offene Stellen in der Wache Bad Oeynhausen hatte Stefan Tödtmann im Juni berichtet: acht bei den Beamten sowie vier bei den tariflich Beschäftigten. Andererseits gebe es Bewerbungen, zudem seien sieben Beamten-Anwärter sowie sechs Notfallsanitäter in Ausbildung tätig.

Auch Anträge für Versetzungen aus der Bad Oeynhausener Wache gebe es, aktuell liege ein Antrag dazu vor, sagt Stefan Tödtmann. Aber auch eine Einstellung gebe es nun, führt er weiter aus.