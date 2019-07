Unterstützt von Elftklässlern des Immanuel-Kant-Gymnasiums hat das Staatsbad-Orchester am Mittwoch ein besonderes Konzert in der Wandelhalle gestaltet. Foto: Malte Samtenschnieder

Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Unter dem Motto »Eliza Doolittle begegnet Giuseppe Verdi« haben am Mittwochnachmittag in der Wandelhalle zahlreiche Zuhörer ein Kurkonzert der etwas anderen Art erlebt. Beteiligt waren außer dem Staatsbad-Orchester die Elftklässler eines Musikkurses vom Immanuel-Kant-Gymnasium.

Um es vorwegzunehmen: Für ihr Experiment, bekannte Motive aus Giuseppe Verdis Oper »Nabucco« mit den beliebtesten Melodien aus Frederick Loewes Musical »My fair lady« zu einem neuen Gesamtkunstwerk zu verschmelzen, wurden alle Mitwirkenden vom Publikum mit aufrichtigem Beifall belohnt. Beteiligt waren zum einen die Musiker des Staatsbad-Orchesters unter der Leitung von Denise Gruber und zum anderen die Elftklässler des fachpraktischen Musikkurses des Immanuel-Kant-Gymnasiums unter der Leitung von Manuel Doormann.

»Wir sind sehr dankbar, dass wir in den vergangenen drei Monaten mit diesem professionellen Orchester zusammenarbeiten durften«, sagte der Musiklehrer nach dem Konzert. Eine solche Möglichkeit biete sich nur wenigen Musikkursen in Deutschland. Manuel Doormann: »Das war eine fantastische Erfahrung. Wir alle haben das sehr genossen und hoffen, dass es nicht das letzte Mal war.«

Dieser Einschätzung schloss sich die Orchesterleiterin an. »Auch uns hat die gemeinsame Arbeit sehr viel Freude gemacht«, betonte Denise Gruber. Wie berichtet, möchte die Musikerin mit möglichst vielen Schulen im Stadtgebiet kooperieren. In einem ersten Schritt hatte es eine Zusammenarbeit mit dem Grundschulverbund Wichern-Lohe gegeben, im zweiten Schritt nun den »Wandelhallen-Workshop« mit dem Immanuel-Kant-Gymnasium.

Nicht bloß Theorie, auch Praxis

Was das Besondere an dem fachpraktischen Musikkurs ausmacht, erfuhren die mehr als 100 Konzertbesucher in der Begrüßung: »Wir machen selbst Musik und beschäftigen uns nicht nur theoretisch damit.« Außer Instrumental- und Gesangseinlagen erwarteten das Publikum kurze Schauspielszenen und liebevoll einstudierte Tanzchoreografien.

Für die selbst entwickelte Handlung griffen die Mitwirkenden auf Elemente aus Verdis »Nabucco« und Loewes »My fair lady« zurück. Im ersten Fall bedienten sich die Schüler sogar bei der Biografie des Komponisten selbst. So erfuhren die Zuhörer, dass Verdi schwere Schicksalsschläge verkraften musste – er verlor seine Frau, seinen Sohn und seine Tochter – bevor ihm mit »Nabucco« der Durchbruch gelangt.

Von Schmerz und Enttäuschung ist auch das Leben der Musical-Figur Eliza Doolittle geprägt: Als sie herausfindet, dass ihre Aufstieg von der einfachen Blumenverkäuferin zur feinen Dame nur einer Wette zwischen zwei Gentlemen geschuldet ist, verliert sie den Glauben an das Gute in den Menschen.

Beeindruckendes Zusammenspiel

Nicht nur szenisch und tänzerisch meistern die Schüler die Herausforderungen der selbst entwickelten Handlung. Auch musikalisch setzen die Jugendlichen Akzente. So kontern sie die klassische Interpretation von Verdis berühmtem »Gefangenenchor« mit einer eigenen Version für Rockband, versehen mit einem eingängigen englischsprachigen Text.

Sehr eindrucksvoll gerät auch das »My fair lady«-Potpourri am Konzertende. Dafür rücken die Schüler des Musikkurses und die Instrumentalisten des Staatsbad-Orchesters im Wortsinne zusammen. Für den resultieren Klanggenuss gibt es zu Recht viel Beifall.