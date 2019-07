Bislang kann der Hochbehälter in Bergkirchen bis zu 7000 Kubikmeter Wasser speichern. Ein zweiter Hochbehälter mit einem Volumen von 10.000 Kubikmetern soll die Kapazitäten mehr als verdoppeln. Er soll im April 2021 in Betrieb gehen. Foto: Thomas Hochstätter

Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen/Löhne (WB). Obwohl sich die nach Rekordverbräuchen am 24. und 25. Juni angespannte Trinkwassersituation im Wasserbeschaffungsverband (WBV) Am Wiehen mittlerweile wieder auf einem relativ normalen Niveau stabilisiert hat, ist es nach Einschätzung der Verantwortlichen zu früh für eine Entwarnung. Um die Trinkwasserversorgung dauerhaft zu sichern, haben sich die Bürgermeister der vier im WBV Am Wiehen zusammengeschlossenen Kommunen auf alte und neue Maßnahmen geeinigt.

Die Trinkwasserversorgung nachhaltig zu stabilisieren und die Kapazitäten zu erhöhen – das sind die Hauptziele, auf die sich die Bürgermeister von Bad Oeynhausen, Löhne, Hüllhorst und Hille mit der Betriebsführung des WBV Am Wiehen verständigt haben. Diese sollen durch eine möglichst schnelle und unbürokratische Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen erreicht werden.

Die wichtigste Maßnahme ist nach wie vor der Bau eines zusätzlichen Hochbehälters in Bergkirchen, der mit etwa 10.000 Kubikmetern Fassungsvermögen für eine deutliche Kapazitätserweiterung sorgen soll. Im bisherigen Hochbehälter in Bergkirchen finden 7000 Kubikmeter Wasser Platz.

Beschleunigtes Verfahren geplant

»Wir haben uns mit Erfolg dafür eingesetzt, das Verfahren zu beschleunigen. Der Bauantrag soll noch in diesem Monat auf den Weg gebracht werden. Die Vergabe erfolgt so schnell wie möglich auf unbürokratischem Wege«, sagte der Löhner Bürgermeister Bernd Poggemöller in seiner Funktion als Vorsteher des WBV Am Wiehen.

Wie dieser »unbürokratische Weg« aussehen könnte, erklärte Bernd Poggemöller auf Nachfrage so: »Wir werden den Bauantrag für den neuen Hochbehälter nicht einfach ›per Post‹ an das zuständige Bauordnungsamt der Stadt Bad Oeynhausen übermitteln, sondern einen Behördentermin zwischenschalten, an dem beispielsweise ein Vertreter des Kreisumweltamtes teilnehmen soll. So ist es möglich, etwaige Rückfragen sofort zu klären.«

Keine Ausschreibung erforderlich

Auch die anschließende Auftragsvergabe könne wohl ohne Ausschreibung erfolgen. »Natürlich gibt es mehrere Baufirmen, die Hochbehälter bauen können. Für das von uns bevorzugte Verfahren, das auf der Verwendung von Betonfertigteilen beruht, kommt aber unseres Wissens nur eine Baufirma in Frage«, sagte Bernd Poggemöller.

Ende Juli soll die neue Wasserleitung zwischen Bad Oeynhausen und Porta Westfalica fertig sein. Foto: Malte Samtenschnieder/Archiv Ende Juli soll die neue Wasserleitung zwischen Bad Oeynhausen und Porta Westfalica fertig sein. Foto: Malte Samtenschnieder/Archiv

Es handele sich um die Firma Drössler aus Siegen, die somit voraussichtlich am Ende den Zuschlag erhalten werde. Der Baubeginn werde zeitnah nach Erteilung der Baugenehmigung erfolgen. Die Inbetriebnahme des neuen Hochbehälters in Bergkirchen sei für April 2021 geplant.

Neue Leitung von Ende Juli an

Kurzfristig soll eine Transportleitung der Stadtwerke in Porta Westfalica und Bad Oeynhausen für Entlastung sorgen. Diese soll nach einem Probebetrieb aller Voraussicht nach Ende Juli ans Netz gehen. »Dadurch stehen bis zu 1000 Kubikmeter pro Tag zusätzlich zur Verfügung«, sagte Andreas Schwarze, Vorstand der Stadtwerke Bad Oeynhausen, als Bauherr.

Mit bis zu 400 Kubikmetern Leistung pro Tag trägt auch eine bereits in Betrieb genommene Druckerhöhungsstation an der Schulstraße in Hille zur Kapazitätserhöhung bei. Darüber hinaus ist mittelfristig geplant, zwei zusätzliche Brunnen in Südhemmern zu erschließen, in einem Gebiet südlich des Mittellandkanals, falls Belange des Naturschutzes nicht dagegen sprechen. Bernd Poggemöller: »Das entsprechende Grundstück haben wir gekauft.« Untersuchungen zur Wasserqualität seien in Auftrag gegeben.

Bisher keine weiteren Engpässe

Dank des besonnenen Verhaltens der Bürger und einer deutlich kühleren Witterung kam es laut Bernd Poggemöller seit der durch enorme Hitze ausgelösten Krisensituation am 24. und 25. Juni zu keinen weiteren Engpässen. Aufgrund der beginnenden Schul- und Betriebsferien werde auch in den nächsten Wochen ein geringerer Wasserverbrauch erwartet.

Dazu tragen sicher auch ordnungsbehördliche Verordnungen bei, die das Vergeuden von Trinkwasser mit Geldbußen von bis zu 1000 Euro ahnden. Diese sind bis Ende September in Bad Oeynhausen, Löhne und Hille in Kraft. Eine vorzeitige Aufhebung ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

»Wir bleiben im Gespräch und beobachten die Situation aufmerksam, um die Trinkwasserversorgung weiterhin zu optimieren«, betonte Bernd Poggemöller.