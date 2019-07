Bad Oeynhausen (WB/muk). Kaum haben die Bauarbeiten im zweiten Abschnitt der Innenstadt-Sanierung in Bad Oeynhausen begonnen, gibt es Kritik. Die Anlieger seien aus Sicht von Geschäftsfrau Irina Jacke nicht über eine spontane Änderung im Ablauf informiert worden: Statt am Schweinebrunnen haben die Mitarbeiter der Firma Rasche an der Paul-Baehr-Straße, auf Höhe der Deutschen-Bank-Filiale begonnen, das Pflaster aufzunehmen.

»Es sollte doch genau umgekehrt sein. So ist es in den Ausführungen der Planungsfirma festgehalten, und so wurde es mir von der Stadt zunächst bestätigt. Einen Tag später habe ich dort erfahren, dass es nun doch an der Deutschen Bank losgehen soll. Warum sind wir nicht darüber informiert worden?«, sagt Irina Jacke, Inhaberin des Geschäftes »creativ Art« an der Klosterstraße.

Stadt verweist auf Hintergrund zur Planänderung

Dass es eine kurzfristige Änderung im Ablaufplan gab, bestätigt Volker Müller-Ulrich, Sprecher der Stadt: »Die Firma Rasche hat aus nachvollziehbaren Gründen den Vorschlag gemacht, an der Paul-Baehr-Straße zu beginnen.« Hätten die Mitarbeiter zuerst das Pflaster am Schweinebrunnen fertiggestellt, hätte die Gefahr bestanden, dass das neue Pflaster dort durch Baugeräte bei der Fahrt zur Paul-Baehr-Straße beschädigt wird, führt Volker Müller-Ulrich aus. Unterdessen halte die Stadt weiter an dem Vorhaben fest, dass der Schweinebrunnen bis Ende 2019 fertig wird.

Auch aus Sicht der Stadt hätte es zur Planänderung eine Information an die Anlieger geben müssen. Dies soll nun zügig nachgeholt werden. Diesbezüglich verweist die Stadt darauf, dass zwischen Auftragsvergabe und Baubeginn nach der Innenstadtfete nur zehn Tage vergangen seien. Auch solle ein Baubüro eingerichtet werden. Dass dies nicht bereits vorhanden ist, kritisiert Irina Jacke ebenso. Zudem sei es für die Geschäftsfrau ein großer Nachteil, dass die Baufirma alle Parkplätze an der Auferstehungskirche mit Geräten und Material belegt.