In der Klinik am Rosengarten in Bad Oeynhausen zeigt Christine Radtke-Schramm Blumen-Bilder.

Die studierte Diplom-Kauffrau aus Meerbusch bei Düsseldorf nimmt seit 2012 regelmäßig Malunterricht bei professionellen Künstlern vornehmlich in Düsseldorf. Sie konzentriert sich auf das Malen von Blumen mit dem Ziel, deren Pracht und die Strahlkraft der Farben zu betonen. Die Blumenporträts setzen kleine Blüten stimmungsvoll in Szene. Dabei handelt es sich aber weder um detailgetreue, naturalistische Abbildungen oder um oberflächliche Darstellungen, noch sind botanische Genauigkeiten von Belang.

Anderer Blickwinkel

Für Christine Radtke-Schramm ist eine geänderte Sichtweise auf Blumen wichtig. Ihre Blumenbilder sollen wie Fenster wirken, durch die Betrachter in die Natur schauen und dabei immer neue Ansichten, aber auch Einsichten gewinnen. Die Betrachter sollen auch zum Stehenbleiben animiert werden, damit sie sich Zeit zum Staunen über den farbenfrohen Blumenzauber nehmen, den die Natur immer wieder hervorbringt.

Christine Radtke-Schramm wuchs in Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz auf, studierte an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung und Bankbetriebslehre. Aus beruflichen Gründen kam sie Ende der 1980er Jahre nach Düsseldorf und wohnt seit 1997 mit ihrer Familie in Meerbusch.