Von Finn Heitland

Bad Oeynhausen (WB). Mit seinen Videos über Ersthelfer und Brandbekämpfer ist André Willer aus Niedersachsen als »FeuerwehrWilli« bei Youtube erfolgreich: 14.500 Abonnenten schauen sich seine Filme an, die Klickzahlen gehen in die Tausende. Am Samstag war er mit der Löschgruppe in Werste zum Dreh verabredet.