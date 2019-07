Im Kurpark in Inowroclaw haben Silke Nolting und Honorata Züger (vorne, von links), Vorsitzende der Partnerschaftsringe in Bad Oeynhausen beziehungsweise Inowroclaw, die von Bad Oeynhausen gespendete Sitzbank eingeweiht. Daran haben auch die Partnerschaftsring-Mitglieder Brigitte Serbser-Heese (rechts, Schriftführerin) und ihr Ehemann Manfred Heese (links) teilgenommen.

Etwa elf Stunden dauerte die Fahrt, dann gab es ein Wiedersehen mit den polnischen Freunden, berichtet der Partnerschaftsring Bad Oeynhausen. Den Abend verbrachten die Bad Oeynhausener in den Gastgeber-Familien.

Am darauffolgenden Tag reiste die Gruppe nach Kórnik, etwa zwei Stunden von Inowroclaw entfernt. Dort gab es eine für die Bad Oeynhausener interessante Besichtigung eines aus dem 18. Jahrhundert stammenden Schlosses. Der Schlosspark mit seinem alten Baumbestand lud anschließend zu einem Spaziergang ein. Abends genossen die Bad Oeynhausener die polnische Küche mit abwechslungsreichen Gerichten.

Feier mit Liedern von Händel und Rinalo

Am dritten Tag folgte der offizielle Teil der Reise. Die Mitglieder des Partnerschaftsringes Bad Oeynhausen wurden dabei auch vom Stadtpräsidenten Ryszard Brejza und dem Kreisvorsitzenden Wieslawa Pawlowska begrüßt.

Auf die langjährige Verbindung beider Partnerschaftsringe gingen die jeweiligen Vorsitzenden in ihren Ansprachen ein. Anschließend ehrten Silke Nolting, Vorsitzende des Partnerschaftsringes Bad Oeynhausen, und Honorata Züger, Vorsitzende des Partnerschaftsringes Inowroclaw, langjährige Mitglieder für ihren jeweiligen verdienstvollen Einsatz im Sinne der Städtepartnerschaft. Dabei wurden auch Urkunden überreicht. Zur musikalischen Untermalung gab es zudem eine Sangeseinlage von Daria Wojak. Begleitet wurde sie von Alexandra Brejza am Klavier. Sie stimmten Lieder von Händel und Rinaldo an. Für das leibliche Wohl war auch gesorgt.

Bank soll an die Partnerschaft erinnern

Nach der Feier ging die Gruppe in den Kurpark in Inowroclaw. Der Partnerschaftsring Bad Oeynhausen hatte eine Bank gespendet, die nun während der Reise offiziell übergeben wurde. An der Bank brachten Silke Nolting und Honarata Züger auch eine Plakette an, die an die nun 30-jährige Städtepartnerschaft erinnert.

Am Nachmittag traf sich die Gruppe in einem Lokal zum gemeinsamen Essen mit Musik und Bauchtanz. Der Abend gehörte dann wieder den Familien.

Der letzte Tag der Reise führte die Gruppe aus Bad Oeynhausen schließlich nach Lichen, wo eine schöne, neugebaute Basilika besichtigt wurde. Sie war erst 2006 eingeweiht worden. Hier gab es ein Mittagessen, bevor die Gruppe anschließend zurück nach Inowroclaw fuhr. Zum Abschluss gab es abends ein Fest: Die Gastgeber hatten dafür eine Trinkhalle im Kurpark reserviert. Dort tanzten und feierten die Gastgeber und Gäste.

Der Abreisemorgen war von Wehmut auf beiden Seiten geprägt – aber auch von der Gewissheit, dass sich die Mitglieder wieder 2020 treffen wollen.