An der Kreuzung Steinstraße und B61 in Bad Oeynhausen hat Straßen NRW vergangene Woche die Schilder austauschen lassen. Foto: Rajkumar Mukherjee

Bad Oeynhausen/Löhne (WB/muk). Das Straßenbild verändert sich in diesen Wochen an zahlreichen Knotenpunkten in Bad Oeynhausen und Löhne: Grund dafür sind Arbeiten im Auftrag des Landesbetriebs Straßen NRW, der im Zuge der Freigabe der A30-Nordumgehung neue Schilder aufstellen lässt.

Mit der Freigabe der A30-Nordumgehung im Dezember vergangenen Jahres in beide Richtungen sind die Arbeiten noch nicht abgeschlossen. Im Löhner Kreuz sind die Arbeiten (Erd- und Tiefbau, neuer Asphalt und restliche Schilderbrücken) im Abschluss, die Öffnung erwartet Straßen NRW während der Sommerferien.

Aber auch im untergeordneten Straßennetz gibt es noch einiges zu tun: Neue Schilder müssen im Zuge der Freigabe aufgestellt, andere aktualisiert werden, beispielsweise mit Folien, die die Fahrtrichtungen anzeigen. Und das an derzeit zahlreichen Knotenpunkten in Bad Oeynhausen und Löhne. »Insgesamt sind es 20 Kreuzungen in Bad Oeynhausen und 15 in Löhne«, sagt Sven Johanning, Sprecher des Landesbetriebs Straßen NRW, Niederlassung OWL. Insgesamt würden derzeit 300 Schilder entweder neu aufgestellt oder aktualisiert.

Drei Umleitungsstrecken werden neu ausgeschildert

Mit den Arbeiten ist eine Firma beauftragt. Sie tauschte beispielsweise in der vergangenen Woche mit einem Kran Schilder an der Kreuzung Mindener Straße/Kanalstraße (B61) sowie Steinstraße und Eidinghausener Straße aus. Aus Richtung Steinstraße werden Verkehrsteilnehmer jetzt darauf hingewiesen, dass sie nach links abbiegen müssen, wollen sie zur A30 (Fahrtrichtung Osnabrück) beziehungsweise nach rechts abbiegen müssen, wollen sie zur A30 (Fahrtrichtung Hannover oder weiter zur A2 in Richtung Dortmund.

Aber nicht nur Fahrtrichtungen in Bezug auf die A30-Nordumgehung sollen den Verkehrsteilnehmern mit neuen Schildern angezeigt werden. Auch drei Umleitungsstrecken werden neu ausgeschildert. »Es sind Bedarfsumleitungen, die festgelegt sind, sollte es eine Sperrung auf der Autobahn geben«, sagt Sven Johanning.

Eigentlich sollen die Arbeiten bis Ende Juli erledigt sein. »Es gibt aber Probleme beim Hersteller der Schilder. Deshalb verzögert sich das etwas«, sagt Sven Johanning.