Von Rajkumar Mukherjee

In der Sitzung am kommenden Dienstag, 23. Juli, werden sich die Fraktionen von 18 Uhr an mit den Änderungen beschäftigen. »Wir wollen die Kurpark-Ordnung in eine kompaktere Form bringen und dem Bürger dadurch noch besser darstellen«, sagt Dirk Henschel, Leiter des Eigenbetriebs Staatsbad. Einige Regeln werden der Kurpark-Ordnung neu hinzugefügt: etwa das Verbot, Feuerwerke jeglicher abzubrennen, Konfettikanonen zu benutzen oder Drohnen steigen zu lassen.

Weitere Maßnahmen zur Kontrolle

»Andererseits gibt es Regeln, die sich aus der Ordnungsrechtlichen Verordnung der Stadt ergeben – und natürlich auch im Kurpark gelten. Und das wollen wir deutlicher machen«, sagt Dirk Henschel. In der »Ordnungsrechtlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Bad Oeynhausen« sind diese Regeln festgehalten. Beispiele hierfür sind das Gebot für Hundehalter, Tiere auch im Kurpark anzuleinen und Verunreinigungen zu entfernen sowie das Verbot, Blumen, Zweige und Früchte abzuschneiden, abzubrechen, abzupflücken oder auf andere Weise zu entfernen.

Unterdessen hat das Staatsbad weitere Maßnahmen zur Kontrolle vorgenommen. »Seit Ostern zeigt der Sicherheitsdienst deutlich mehr Präsenz im Kurpark«, sagt Dirk Henschel. Verstärkt wurden die Einsätze am Wochenende: So seien die Wachleute hier mehrere Stunden hintereinander unterwegs. Wann genau diese Zeiten sind, möchte Dirk Henschel aufgrund möglicher Nachahmer nicht öffentlich mitteilen.

Bereits seit einigen Jahren sei ein Wachdienst ohnehin damit beauftragt, nachts die Gebäude im Kurpark zu kontrollieren. Dafür gebe es zwei Zeitkorridore. Darüber hinaus gebe es zusätzliche Gänge durch den Kurpark, bei denen die Wachleute schon vor Beginn der aktuellen Diskussionen auf verdächtige Vorfälle im Kurpark geachtet hatten.

Stellenausschreibungen für das Ordnungsamt

Zudem gehe der Austausch mit dem Ordnungsamt der Stadt weiter, zusätzliche Streifen auch tagsüber durch den Kurpark zu entsenden. »Personell ist das Ordnungsamt aber derzeit nicht so aufgestellt, dass wir das sofort umsetzen können. Es sind aber bereits Stellenausschreibungen auf den Weg gebracht worden«, sagt Dirk Henschel dazu.

Wie berichtet, hatte er Ende Oktober die Diskussion über zunehmende Verstöße im Kurpark in Gang gesetzt. Dabei spielte auch folgendes Szenario in der Debatte eine Rolle: Soll der Kurpark aufgrund der Zunahme von Verstößen gegen die Kurpark-Regeln zeitweise gesperrt werden? Auch Zugangskontrollen und der Bau eines Zaunes mit einer Länge von 1,1 Kilometern und geschätzten Kosten von 120.000 Euro gehörten damals zu den Überlegungen.

Gegen eine zeitweise Schließung hatten sich allerdings die Mitglieder des Betriebsausschusses Staatsbad in der Sitzung Mitte Dezember ausgesprochen. Stattdessen sollten, angestoßen durch einen CDU-Vorschlag, neue Regeln für die Kurpark-Ordnung vereinbart werden. Darüber hatten sich alle Fraktionen ausgetauscht. Hierbei ging es etwa um den Verkehr im Kurpark, der durch nun bereits installierte, versenkbare Poller an den Zufahrtswegen vom Kurpark ferngehalten werden soll.

Regeln neu zusammengefasst

Bestehende Regeln der Kurpark-Ordnung sollen mit einigen neuen, sowie bereits in der übergeordneten Ordnungsrechtlichen Verordnung aufgeführten Regeln zusammengefasst werden.

Hier sind einige Beispiele:

- Das Befahren des Kurparks ist für Kraftfahrzeuge aller Art verboten. Ausgenommen sind Fahrzeuge der Polizei, Rettungswagen, Krankenfahrten, Fahrzeuge zum Ausführen von Arbeiten auf Flächen und an/in Gebäuden.

- Ein Befahren zum Be- und Entladen darf täglich nur bis 10.30 Uhr erfolgen. Ansonsten bedarf das Befahren des Kurparks einer entsprechenden Ausnahmegenehmigung.

- Das Fahren mit Fahrrädern, Rollern, Inlinern, Skateboards, Rollschuhen, Segways und E-Rollern ist verboten. Ausgenommen sind Kinder unter acht Jahren.

- Es ist verboten, Brunnen, Wasserbecken oder Teiche zu betreten, zu verunreinigen oder darin zu baden.