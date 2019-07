Sie stehen seit sieben Monaten als neuer Direktor an der Spitze des GOP-Varietés im Kaiserpalais. Was war die größte Herausforderung in Ihrer Eingewöhnungszeit?

Christoph Meyer: Ankommen. Das Haus ist so groß. Wir haben so viele Mitarbeiter und Bereiche. Das muss man natürlich alles kennen lernen. Dabei hat mir meine Vorgängerin Martina Theel anfangs sehr geholfen. Mit ihr konnte ich ja in den ersten eineinhalb Monaten parallel arbeiten. Das war eine wunderbare Einführung und Übergabe. Zum Ende habe ich ihr gesagt, dass ich das vermissen werde. Insbesondere, weil ich sie auch als Mensch sehr schätze.

Seitdem sind sechs Monate vergangen...

Meyer: Jetzt ist es toll für mich, auch privat in Bad Oeynhausen angekommen zu sein. Ich wohne fußläufig vom Kaiserpalais. Und es ist jeden Morgen ein tolles Gefühl, durch den Kurpark auf das Kurhaus zuzulaufen. Ich habe inzwischen meinen Lieblingsbäcker und meine Lieblingseisdiele gefunden. Ich habe meinen Frisör in der Nähe. Ich weiß, wo ich einkaufen gehe. Ich habe viel erkundet und auch schon ein paar Restaurants besucht. Außerdem bin ich viel mit dem Fahrrad unterwegs. Das bietet sich ja auch an, zum Beispiel an der Weser entlang nach Porta Westfalica und Minden. Das ist alles wirklich schön.

Sie haben inzwischen vier Show-Premieren im Kaiserpalais miterlebt. Jüngstes Beispiel ist »Bang Bang« vor einigen Tagen. Könnte man sagen, in diesem Bereich hat sich bei Ihnen bereits eine gewisse Routine eingestellt?

Meyer: Der Ablauf ist immer ähnlich. Wenn die Künstler für eine neue Show ankommen und man sich begrüßt und erst mal kennen lernt. Aber eine Premiere selbst ist immer anders. Die ist immer besonders. Die Show ist ja auch immer unterschiedlich. Und das macht diesen ganz speziellen Abend aus.

Wie erleben Sie persönlich die Premiere eines neuen Varieté-Programms? Sind Sie gespannt auf die Reaktionen des Publikums?

Meyer: Ich bin sehr gespannt. Denn natürlich ist uns das Feedback der Zuschauer wichtig. So erfahren wir ja, wie die Show wirklich beim Publikum ankommt. Wenn es viel Applaus gibt, bedeutet das für uns dann schon auch eine gewisse Erleichterung. Ich selbst bin bei einer Premiere die ganze Zeit über im Publikum und schaue mir die Show mit an. Dabei achte ich besonders auf die Reaktionen im Publikum. Denn oft gibt es einen Teil, bei dem auch Gäste mit eingebunden werden. Einige Besucher finden das toll. Aber andere sagen: »Ich will bloß nicht auf die Bühne.« Aber man sollte sich nicht wirklich darüber wundern, wenn so etwas passiert, wenn man auf gewissen exponierten Spezialsitzen Platz nimmt...

Was ist das Besondere an der aktuellen Show »Bang Bang«?

Meyer: Es ist die Zeit, in der das Stück spielt: die 1960er/1970er Jahre. Es ist das Bunte. Es ist das Schrille. Das macht das Stück aus. Alles ist sehr farbenfroh. Es ist auch viel Comedy mit dabei. Zudem hat das Stück einen tollen roten Faden. Man ist die ganze Zeit eingebunden. Es bleibt fast kein Moment zum Luftholen, weil die ganze Zeit über etwas passiert.

Neben dem Showbetrieb ist die Gastronomie ein wichtiges Standbein für das GOP-Kaiserpalais. Werden in diesem Bereich bereits alle Potenziale optimal genutzt?

Meyer: Wir haben wahnsinnig viel zu bieten – auch neben dem Varieté. Unsere Restaurants. Der Oeynhausen Saal. Die Genusswerkstatt, also das Catering. Und da ist natürlich immer etwas los. Das Besondere in den vergangenen Monaten waren die vielen Veranstaltungen. Wir haben jetzt gerade die ganzen Abibälle hinter uns. Das sind immer besondere Momente. Wenn die jungen Menschen – losgelöst vom Stress vorher in der Schule – sagen: »Wir haben es geschafft.« In dieser Saison hatten wir sieben Abibälle. Der kleinste war mit 300 Gäste, beim größten waren es immerhin 745 Personen. Aber auch jede Hochzeit, die bei uns gefeiert wird, ist natürlich ein wahnsinnig schöner Moment. Eine meiner ersten großen Veranstaltungen war im Januar die Neujahrsmatinee. Und zuvor natürlich die tolle Silvestergala.

Sie sprachen gerade die Abi­bälle an. Könnte man sagen, sie stellen das GOP-Team in jedem Jahr vor besondere Herausforderungen?

Meyer: Ja, weil man die jungen Menschen noch etwas mehr unterstützen muss. Aber positiv. Die Schüler kommen aus einer sehr harten Prüfungsphase. Und man möchte mit ihnen zusammen einen wunderschönen Abend gestalten. Und wir tun alles dafür, dass er perfekt wird. Für die meisten jungen Erwachsenen ist es die erste Erfahrung eines großen Balles. Aber wir sind erprobt und können Hilfestellung geben.

Sie haben bei Ihrer Vorstellung gesagt, dass eine Ihrer Hauptaufgaben darin besteht, ein guter Gastgeber zu sein. Wie ist Ihnen das bisher gelungen?

Meyer: Ich versuche es tagtäglich. Das ist aus meiner Sicht eine Sache, die man nicht zeitlich begrenzen kann. Ich bin sehr viel im Restaurant, aber auch bei meinen Mitarbeitern. Es ist mir ja auch ein großes Anliegen, nahbar zu sein. Ich möchte nicht der Direktor sein, der irgendwo auf dem Thron sitzt. Das war meine Vorgängerin übrigens auch nicht. Ich will mit dabei sein und anpacken.

Sie haben bei Ihrer Vorstellung außerdem gesagt, dass Ihnen das Thema »Ausbildung« am Herzen liegt. Wie gestaltet sich die Situation im Moment?

Meyer: Insgesamt haben wir derzeit knapp über 80 Festangestellte. Noch mal das Gleiche haben wir an Aushilfen im Pool. In fünf Ausbildungsberufen haben wir derzeit knapp 20 Auszubildende. Das ist schon immens. Mit den Abteilungsleitern rede ich sehr viel darüber, wie wir die Auszubildenden unterstützen können, welche Schulungen wir ihnen noch anbieten können. Auch Unterstützung in der Schule ist wichtig, wenn es irgendwo hakt. Wir spielen auch schon einmal eine Prüfung nach oder schicken die Azubis zur Vorbereitung auf Spezialschulungen. Nehmen Sie unsere Köche. Die sind top ausgebildet. Die lernen noch Grundfertigkeiten. Zum Beispiel: »Wie mache ich eine Jus?« Da wird nicht einfach das Paket aufgerissen. Sie lernen, wie wir tatsächlich kochen. Das ist sehr wichtig. Im August bekommen wir fünf neue Azubis hinzu. Wir haben aber noch offene Positionen in der Küche oder auch im Restaurantfach.

Der Tag der offenen Tür am Pfingstmontag wird traditionell von Auszubildenden organisiert. Wie hat Ihnen die Umsetzung 2019 gefallen?

Meyer: Es war perfekt. Es war ein toller Tag. Wir hatten auch Glück mit dem Wetter. Wir schätzen, dass wir sogar mehr Gäste hatten als in den Vorjahren. Und wir überlegen natürlich, wie wir im nächsten Jahr noch mehr Gäste erreichen können. Wir überlegen, ob wir den Aspekt Musik und Show noch ein wenig mehr hinaustragen. Wir haben gesehen, dass die Tickets für die Shows, bei denen die Besucher einen Teil des Programms zu sehen bekamen, schnell vergriffen waren. Das ist schade. Denn wir wollen allen Gästen die Möglichkeit geben, etwas davon mitzubekommen.

Als Programm für die Sommerferien ist gerade die Show »Bang Bang« angelaufen. Auf welche weiteren Höhepunkte dürfen sich die Besucher noch in diesem Jahr freuen?

Meyer: Wir bekommen noch zwei tolle Shows zu uns. Die nächste Show ist »Elektro«. Dabei kreieren die Künstler mit ihren Bewegungen die Musik. Es ist eine sehr besondere Show, die es vorher in dieser Form noch nicht gab. Darauf sind wir sehr gespannt. Zur Winterzeit bekommen wir dann die Show »Zauberhaft«. Das wird eine Weltpremiere bei uns sein. Das Programm wird viel mit Artistik, mit Zauberei und mit Illusionen zu tun haben. Das wird auch noch einmal ein besonderer Höhepunkt für dieses Jahr.

Sie werben nicht nur mit Anzeigen oder Plakaten für das GOP-Varieté, sondern sind auch zunehmend in den sozialen Netzwerken im Internet sehr aktiv. Unlängst haben Sie einen Influencertag veranstaltet. Was hat es damit auf sich?

Meyer: Das war eine Idee von unseren Kollegen aus dem Marketing in Bielefeld. Social Media ist für uns ganz wichtig, weil man verschiedene Gästeklientelen anspricht. Natürlich verzichten wir nicht auf herkömmliche Anzeigen und Plakate. Aber wir dürfen auch die jungen Menschen nicht verlieren. Da ist Social Media natürlich ein toller Ansatzpunkt. Der Influencertag war eine großartige Möglichkeit, um zu zeigen: Was passiert hinter den Kulissen? Was haben wir sonst noch zu bieten?

Wer war bei der Veranstaltung dabei?

Meyer: Wir haben dazu die Top-Influencer aus der Umgebung eingeladen. Influencer sind ja auf Bilder und Emotionen aus. Und da konnten wir mit dem Kaiserpalais total trumpfen. Ich habe ihnen viele Räume gezeigt. Sie durften auch mal auf den Balkon, was sonst nicht möglich ist. Und sie konnten auch mal hautnah mit den Künstlern in der Umkleidekabine sprechen, ihnen beim Schminken zuschauen, sich sogar Schminktipps holen. Kurzum. Die Influencer hatten Gelegenheit, die Künstler mal persönlich kennen zu lernen. Nähe zu zeigen. Für uns war es das sehr erfolgreich. Und es war bestimmt nicht der letzte Influencertag. Im Gegenteil. Wir wollen das Konzept jetzt auf unsere anderen Häuser übertragen.

Um das GOP-Varieté zu vermarkten, ist ein gutes Mitein­ander mit Stadt und Staatsbad hilfreich. Wie haben Sie die bisherige Zusammenarbeit erlebt?

Meyer: Offen, freundlich, fair. Aber auch sehr kommunikativ. Ich habe direkt Herrn Henschel und Herrn Adler kennengelernt, die ich auch sehr schätze. Und wir haben uns oft getroffen. Wir haben Ideen ausgetauscht. Und wir haben viele Projekte auch schon zusammen umgesetzt. Zum Tag der offenen Tür haben wir zum Beispiel den 111. Geburtstag des Kurhauses mit einer Ausstellung gefeiert, die das Stadtarchiv zusammengestellt hat. Auf der Basis entsteht jetzt sogar ein Prospekt mit der Geschichte des Hauses. Wir versuchen, immer mit dabei zu sein, wenn etwas los ist. Zum Beispiel demnächst bei den Parklichtern. Auch beim Weinfest wollen wir uns einbringen. Wir gehören zu Bad Oeynhausen dazu. Und mir ist es wichtig, präsent zu sein.

Gibt es auch Kontakte zur Stadt?

Meyer: Mit dem Bürgermeister habe ich bereits interessante Gespräche geführt. Und nun, mit dem Weggang von Herrn Adler, bleibt es interessant zu sehen, wie es zum Beispiel mit dem Stadtmarketing weitergeht. Mit ist es wichtig, eine enge Zusammenarbeit zu haben. Denn man kann sich gegenseitig mit Ideen befruchten. Die enge Zusammenarbeit mit der Stadt ist für mich neu. Ich empfand sie aber als sehr offen, freundlich und kooperativ.