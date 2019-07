Von Rajkumar Mukherjee

In drei Schritten sollen in den nächsten beiden Wochen bis Anfang August die Baustellen auf der A30 verschwinden. Das kündigen Tobias Fischer, Leiter der Abteilung Straßenbau des Landesbetriebs Straßen NRW, Niederlassung OWL, sowie Projektleiter Florian Farwick an. Derzeit werden beispielsweise noch Schutzplanken montiert. Etwa zehn Millionen Euro sind in das Löhner Kreuz geflossen.

Letzte Schritte zur vollständigen Freigabe des Löhner Kreuzes Fotostrecke

Foto: Rajkumar Mukherjee

»Im ersten Schritt soll die Fahrbahn in Richtung Hannover auf allen Spuren freigemacht werden«, sagt Tobias Fischer. In der kommenden Woche sollen von Donnerstag bis Samstag, 25. bis 27. Juli, die Baustellenmarkierungen von einer Fachfirma abgezogen werden. Beauftragt ist die Elektro Prange GmbH aus Dortmund, deren Mitarbeiter bereits bei der Freigabe der Nordumgehung im Dezember tätig geworden waren. »Noch sind Baustellenmarkierungen zu sehen, weil es in diesem Bereich eine Inselbaustelle in der Mitte sowie außen in beide Richtungen gab«, sagt Tobias Fischer.

In einem zweiten Schritt sollen anschließend in der übernächsten Woche, voraussichtlich von Montag, 29. Juli, an, die Baustellenmarkierungen in Richtung Osnabrück entfernt werden. Auch hier rechnet Tobias Fischer mit etwa zwei, bis drei Tagen. Mit diesen beiden Schritten wäre die Trasse der A30-Nordumgehung über jeweils alle drei Spuren frei.

Voraussetzung: Gutes Wetter und keine Staus

Dann folgt im dritten Schritt, in den Tagen bis Anfang August, die Freigabe dieser Verbindungen: die Auffahrt aus Bad Oeynhausen in Richtung Osnabrück und umgekehrt sowie die Abfahrten von der A30 (Hannover und Osnabrück) in Richtung B61 (Herford), berichtet Florian Farwick. Voraussetzung für diese Umsetzung sind gutes Wetter – und keine Staus.

Bereits jetzt können Verkehrsteilnehmer aus Bad Oeynhausen in Richtung Hannover fahren. Auch die B61-Abfahrt nach Bad Oeynhausen ist schon fertig. Weil derzeit aber auch die alte B61-Brücke komplett saniert wird, ist die Fahrt von der B61 nach Hannover und Osnabrück sowie aus Hannover nach Bad Oeynhausen bis Herbst nicht möglich. Zu den letzten Restarbeiten gehört später die Installation von Notrufsäulen.

Mit der Freigabe ändert sich übrigens auch eine Sache, nämlich die bekannte Bezeichnung Löhner Kreuz: Daraus wird dann offiziell die A30-Anschlussstelle Gohfeld.