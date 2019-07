Von Malte Samtenschnieder

»Ich finde es schade, dass sich die Grünen zu diesem Schritt entschlossen haben, weil wir innerhalb des Fünfer-Bündnisses gemeinsam eine erfolgreiche Arbeit gemacht haben, in der sich jede Partei auch wiedergefunden hat«, sagte Achim Wilmsmeier. Das gelte insbesondere auch für die Grünen. Beispielhaft nannte er die Themen Sielwehr, Radschnellweg oder öffentlicher Personennahverkehr. Achim Wilmsmeier: »Auch haben wir ja zum Beispiel dauerhaft einen Klimaschutzmanager eingestellt.«

Dennoch gelte es die Entscheidung der Grünen, einen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufzustellen, zu respektieren, wenn sie der Meinung seien, sich dadurch besser profilieren zu können. »Ich persönlich fühle mich gut aufgestellt für die Wahl«, sagte Achim Wilmsmeier. Es sei vieles im Fluss. Vieles sei auch bereits gemacht worden. »Und von daher sehe ich der Abstimmung sehr positiv entgegen.«

Wie sich die künftige Zusammenarbeit mit den Grünen gestalten wird, muss laut Achim Wilmsmeier noch geklärt werden. Die Grünen hätten ja in ihrer Presseerklärung zur Nominierung eines Bürgermeisterkandidaten kundgetan, dass sie sich zum Beispiel im Hinblick auf die anstehenden Haushaltsberatungen Gespräche mit allen Parteien wünschten. Achim Wilmsmeier: »Dies hört sich so an, also wäre aus Sicht der Grünen das Fünfer-Bündnis nicht der erste Ansprechpartner.«

Zeitnahe Gespräche geplant

Aber das müsse erst mal auch unter den verbleibenden Mitgliedern des Bündnisses geklärt werden. Dazu solle es zeitnah Gespräche geben. »Eine weitere Zusammenarbeit mit den Grünen ist für mich nicht grundsätzlich ausgeschlossen«, betonte Achim Wilmsmeier. Man müsse sich nur über die Art und Weise verständigen. Der Bürgermeister: »Ich kann es nur wiederholen: Eine abschließende Klärung steht noch aus.«

Die Annahme, dass nach der Ankündigung der Grünen, einen eigenen Kandidaten aufzustellen, möglicherweise bei der nächsten Bürgermeisterwahl ein CDU-Kandidat die Nase vorne haben könnte, insbesondere weil 2020 die Stichwahl entfällt, teilt Achim Wilmsmeier nur bedingt. »Wir müssen insbesondere schauen, wie sich die anderen Parteien, beispielsweise die FDP, verhalten«, meinte der Bürgermeister.

Sollten andere Parteien ebenfalls einen eigenen Kandidaten aufstellen, könnte das wiederum die CDU Stimmen kosten. Achim Wilmsmeier: »Das sind aber nur mathematische Gedankenspiele, wie es sie auch bei jeder Landtags- oder Bundestagswahl gibt.« Hinzu kommt bei einer Kommunalwahl laut Achim Wilmsmeier jedoch ein weiterer wichtiger Faktor: »Eine Kommunalwahl ist immer sehr stark eine Personenwahl. Und darauf baue ich.«

Wie der Wahlkampf zur Kommunalwahl 2020 aussehen soll, ist laut Achim Wilmsmeier ebenfalls Gegenstand weiterer Gespräche innerhalb des Bündnisses: »Das macht ja auch eine weitere enge Zusammenarbeit mit den Grünen unter Umständen schwierig.« Wer einen eigenen Kandidaten aufstelle, müsse sich auch bei Sachthemen selbst positionieren. Und das sei innerhalb eines gemeinsamen engen Bündnisses wohl kaum möglich.