Gegen 15.50 Uhr war die Rauchentwicklung an einem Güterwagen festgestellt worden, teilte ein Sprecher der zentralen Pressebereitschaft der Deutsche Bahn AG in Berlin am Freitag auf Anfrage mit. In der Folge stoppte der Zug auf offener Strecke. Zwischen 16 und 16.50 Uhr sei dann der Streckenabschnitt mit vier Gleisen zwischen Bad Oeynhausen und Porta Westfalica-Vennebeck komplett gesperrt worden. Die Sperrung musste auch deshalb erfolgen, weil die Feuerwehr den Brand löschte. Der Güterwagen gehört zu einem Güterzug eines privaten Unternehmens.