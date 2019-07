Bad Oeynhausen (WB/fh/mcs). Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 13 Uhr an der Kreuzung Wielandstraße/Uhlandstraße gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befand sich ein Bus der Linie 428 auf dem Weg zum Krankenhaus, als die Fahrerin vermutlich einen Nissan übersah, der in Richtung Detmolder Straße unterwegs war.