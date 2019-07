Wenn die Stadt Bad Oeynhausen ihre Bemühungen in puncto Klimaschutz verstärken sollte, könnte das zur Folge haben, dass es künftig kein Feuerwerk mehr am Parklichter-Samstag im Kurpark von Bad Oeynhausen gibt. Foto: Malte Samtenschnieder/Archiv

Von Malte Samtenschnieder

Neben einer Analyse der politischen Zukunft des Fünfer-Bündnisses und einem Blick auf diverse städtebauliche Projekte ging Achim Wilmsmeier im exklusiven Sommerinterview auch auf das Thema »Klimanotstand« ein.

Dass es in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause zu keinem Beschluss in dieser Frage gekommen ist, wäre nach Ansicht des Bürgermeisters vermeidbar gewesen: »Es wäre sinnvoll gewesen, zu versuchen, sich vor der Sitzung und nicht erst in der Sitzung auf eine gemeinsame Sprachregelung und einen gemeinsamen Beschlussvorschlag zu verständigen.«

Letztlich lagen jedoch verschiedene Konzepte von BBO, SPD und CDU auf dem Tisch, die sich während einer Sitzungsunterbrechung nicht in Einklang bringen ließen, so dass die Beschlussfassung vertagt werden musste.

»Klimanotstand hat symbolische Bedeutung«

Die von der BBO-Fraktion auf die Tagesordnung gebrachte Diskussion über das Für und Wider des Ausrufens des Klimanotstandes habe am Ende in erster Linie eine symbolische Bedeutung. »Mir ist es wichtig, dass wir darüber hinaus über konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz in Bad Oeynhausen sprechen«, betonte Achim Wilmsmeier.

Es sei wichtig, zu schauen, was sich individuell vor Ort verbessern lasse. Vieles sei in der Vergangenheit bereits geleistet worden. »Und wir dürfen nicht müde werden, auf diesem Weg weiterzugehen«, sagte der Bürgermeister.

Wenn man im Zusammenhang mit der Diskussion über den Klimaschutz auch das Parklichter-Feuerwerk und die Eisbahn zum Weihnachtsmarkt auf den Prüfstand stelle, handele es sich nicht um Polemik, sondern durchaus um berechtige Fragen.

Maßnahmenpaket bis zur Septembersitzung

»Wenn ich sage, bei jeder Entscheidung, die wir für Bad Oeynhausen treffen, ist der Klimaschutz prioritär, dann gibt es konsequenterweise keine Eisbahn und auch kein Feuerwerk mehr«, sagte Achim Wilmsmeier.

Er denke, dass es bis zur nächsten Ratssitzung im September gelinge werde, fraktionsübergreifend ein konkretes Maßnahmenpaket zum weiteren Klimaschutz in Bad Oeynhausen zu schnüren, betonte der Bürgermeister.

Danach müsse sicherlich noch Einiges nachgearbeitet werden. Das hänge aber vor allem davon ab, auf welche Maßnahmen sich die Ratsmehrheit letztlich auch verständige.

Große Erfolge mit European Energy Award

Rückblickend wertete Achim Wilmsmeier in puncto Klimaschutz in Bad Oeynhausen beispielsweise den European Energy Award als Erfolg. Dadurch sei es bereits gelungen, den CO 2 -Ausstoß in städtischen Gebäuden um 80 Prozent zu vermindern.

Hinzu komme eine Halbierung des Energieverbrauches in diesem Bereich. Der Bürgermeister: »Ich glaube, das sind ganz tolle Dinge vor Ort, mit denen man sich durchaus sehen lassen kann.«