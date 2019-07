Das Höhenfeuerwerk am Parklichter-Samstag ist traditionell ein Höhepunkt des dreitägigen Festivals am ersten Augustwochenende im Kurpark Bad Oeynhausen. Foto: Malte Samtenschnieder/Archiv

Von Malte Samtenschnieder

In einer schriftlichen Stellungnahme äußert sich auf Anfrage auch die Firma Flash Art aus Bielefeld zum Thema. Das Unternehmen inszeniert seit mehr als 20 Jahren das Höhenfeuerwerk bei den Parklichtern und schafft nach eigener Aussage mit dieser musiksynchronen Inszenierung einen der absoluten Besuchermagnete des Wochenendes.

»Ein Großfeuerwerk, wie wir es zu den Parklichtern kreieren, ist eine interkulturelle, traditionelle Kunstform. Aus unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung können wir sagen, dass Feuerwerke auch aus ökologischer Sicht ein sehr gutes ›Tool‹ sind, um große Menschenmengen zu emotionalisieren«, schreibt Flash-Art-Geschäftsführerin Martina Zurmühlen in ihrer schriftlichen Stellungnahme.

Der jährliche CO 2 -Fußabdruck pro Kopf in Deutschland betrage etwa 9000 Kilogramm. Martina Zurmühlen: »Davon entfallen inklusive aller privater ›Ballereien‹ zu Silvester etwa 26 Gramm auf Feuerwerk – also eine verschwindend geringe Menge.«

Nur wenig CO2 durch Feuerwerk

Der Anteil der jährlichen Feinstaubbelastung, der laut Umweltbundesamt auf Feuerwerke entfalle, habe 2018 bei unter zwei Prozent gelegen. Hinzu komme, dass dieser Feinstaub rein organischer Natur sei, sich daher innerhalb weniger Stunden abbaue und im Gegensatz zu Resten verkehrbedingter Feinstaubemissionen deutlich weniger toxisch und persistent sei.

»Dass große ›Events‹ wie Stadtfeste und Festivals hohe CO 2 -Emissionen hervorrufen, steht außer Frage. Der weitaus größte Anteil entfällt jedoch auf die An-und Abreise der Besucher sowie Mahlzeiten«, heißt es weiter in der Stellungnahme. Eine Untersuchung im Rahmen des »Zürifeschts« – so heißt das Hafenfest in Zürich – beziffere den Anteil des CO 2 -Ausstoßes, der auf das Feuerwerk entfalle, zum Beispiel auf weniger als zwei Prozent.

»Unsere Aufbauteams betreiben weitere aktive Maßnahmen zur Müllvermeidung«, teilt Martina Zurmühlen mit. Unter anderem würden Reste wie Folien und Zünder fachgerecht recycelt. »Selbstverständlich stellen wir uns gerne der Diskussion um Klimaschutz in der Region«, betont die Flash-Art-Geschäftsführerin. »Wir möchten aber davor warnen, etablierte kulturelle Veranstaltungen in Frage zu stellen, statt gemeinsam die wirklichen Klimabedrohungen wie die Emissionen durch privaten Kraftverkehr oder auch Plastik anzugehen.«

Peter Adler, Geschäftsführer der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH, die das Parklichter-Festival veranstaltet, wollte sich am Montag auf Anfrage dieser Zeitung nicht zum Thema »Parklichter-Feuerwerk« äußern.