Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen/Löhne (WB). Wenn die aktuellen Wetterprognosen zutreffen, wird in der zweiten Wochenhälfte erneut die 30-Grad-Marke überschritten. Wer dann im Versorgungsgebiet des Wasserbeschaffungsverbandes (WBV) Am Wiehen das Bedürfnis verspürt, seinen Garten zu sprengen oder seinen Pool zu befüllen, der sollte bedenken, dass noch bis Ende September ordnungsbehördliche Verordnungen in Bad Oeynhausen, Löhne und Hille gelten, die das Vergeuden von Trinkwasser mit Geldbußen von bis zu 1000 Euro ahnden.