Von Rajkumar Mukherjee

Bad Oeynhausen (WB). In der Diskussion um Plastikgranulat auf Kunstrasenplätzen hat die EU am Dienstag noch einmal deutlich gemacht: Eine Schließung soll es nicht geben. Das Thema beschäftigt den Stadtsportverband (SSV) aber weiter. Dessen Vorsitzender Hans Milberg fordert die Stadt nun zu einer »unverzüglichen Prüfung« auf, um Gesundheitsgefahren auszuschließen.

Konkret geht es derzeit um sechs Kunstrasenplätze im Bereich Bad Oeynhausen, die Hans Milberg aufzählt: den vor etwa drei Jahren eröffneten großen Platz in der Sparkassen-Arena sowie ein dortiges Kleinspielfeld, den Platz in Werste (Boullier-Arena), das Kleinspielfeld im Schulzentrum Nord, das Kleinspielfeld am Sportplatz Volmerdingsen und die Soccer-Anlage an der Grundschule Eidinghausen. Zudem sollen nach jetziger Planung der Tennenplatz im Schulzen­trum Süd sowie in Eigenregie der Platz des TuS Lohe jeweils einen Kunstrasen erhalten, ergänzt er.

»reine Plastikwüsten, auf denen Kinder spielen«

Wie berichtet, plant die Europäische Union (EU), den Plastikmüll deutlich zu reduzieren. In diesem Zusammenhang war auch von einem Verbot des Gummigranulates, das auf Kunstrasenplätzen zum Einsatz kommt, die Rede. Das hatte für eine bundesweite Diskussion geführt – mit der Befürchtung, Kunstrasenplätze könnten gesperrt werden.

Am Dienstag machte die EU-Kommission aber deutlich, dass es nicht um ein Verbot von Kunstrasenplätzen gehe. Zugleich ließ die EU-Kommission allerdings offen, ob und wann das derzeit benutzte Granulat nicht mehr verwendet werden dürfe.

Unterdessen geht der Blick von Hans Milberg auf mögliche Gefahren, die vom Mikroplastik im Granulat ausgehen könnten. Darauf habe bereits das Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik verwiesen, sagt er. Demnach seien zahlreiche Kunstrasenplätze »reine Plastikwüsten, auf denen Kinder spielen«. Sie würden deshalb eine erhebliche Verursachung für Mikroplastik darstellen.

Gummigranulat soll Verletzungen der Spieler vermeiden

Wie Mikroplastik auf Kunstrasenplätze gelangt, beschreibt Hans Milberg so: »Um Spieler vor Verletzungen zu schützen, werden die meisten Kunstrasenplätze mit einem Gummigranulat aufgefüllt. Die Füllung soll dämpfen, ähnlich wie bei Erde auf Naturrasen, besteht allerdings entweder aus alten Reifen oder aus extra dafür hergestelltem Kunststoff, wie das Fraunhofer Institut in diesem Zusammenhang bekannt gegeben hat.«

Diese Gummikörner könnten an Kleidung und Schuhen haften oder vom Wind weggeblasen werden, wodurch Teile des Granulates in die Umwelt gelangen und das Gummi stetig aufgefüllt werden muss, führt Hans Milberg aus. In den Niederlanden seien zahlreiche solcher Plätze bereits gesperrt worden und besonders für den Jugendsport nicht mehr zugänglich.

Es gehöre zu den Aufgaben des SSV dafür zu sorgen, dass alle Spiel- und Sportflächen mit einem Kunststoffbelag auch in Zukunft bedenken- und gefahrenlos genutzt werden können. Deshalb erwartet Hans Milberg für den SSV eine »eindeutige Stellungnahme der städtischen Verwaltung« zum Thema sowie »eine klare und dezidierte Aussage, wie es mit unseren Kunstrasenplätzen aussieht und ob hier ein möglichst unverzüglicher Austausch von belastetem Material auf unverträgliche Alternativen erforderlich ist und angestrebt wird«, teilt Hans Milberg mit.