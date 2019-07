Einen bombastischen Auftritt haben die Harpyie-Mitglieder auch im April 2017 abgeliefert, ähnlich soll es beispielsweise demnächst beim nächsten Konzert in Wacken am 1. August werden. Dort wollen sie auch die neuen Songs des aktuellen Albums »Aurora« für ihre Fans spielen. Foto: Jobst Meese/Jodocus Obscurus Photography

Von Rajkumar Mukherjee

»Wir freuen uns riesig, damit haben wir nicht gerechnet. Klar war, dass wir nicht unter die Top 5 kommen würden, aber Platz 62 von 99 ist absolut klasse«, sagt Sänger Aello, dessen Name »Sturmwind« bedeutet. Und auch über die Erwähnung im TV-Sender DMAX als »Album des Monats« freut er sich.

Probenraum nach wie vor in Bad Oeynhausen

Im Probenraum in Bad Oeynhausen kommen die Harpyie-Mitglieder Jean (Bass), Kayram (Schlagzeug), Aello (Gesang), Mechthild (Geige, Gesang) zusammen. Auf dem Foto fehlt Podargo (Gitarre). Im Probenraum in Bad Oeynhausen kommen die Harpyie-Mitglieder Jean (Bass), Kayram (Schlagzeug), Aello (Gesang), Mechthild (Geige, Gesang) zusammen. Auf dem Foto fehlt Podargo (Gitarre).

Ihre richtigen Namen möchten Aello und die Bandmitglieder Mechthild (Geige, Gesang), Podargo (Gitarre), Jean (Bass) und Kayram (Schlagzeug) öffentlich nicht nennen. »Wir alle haben ein Privatleben mit Familie, das wir schützen möchten«, sagt Aello. 2011 hatte sich die Band als »Commander Keen« in Bad Oeynhausen gegründet. Die Mitglieder leben heute mit ihren Familien in Bad Oeynhausen, Bünde, Bielefeld, Stadthagen und Osnabrück. Der Probenraum ist nach wie vor in Bad Oeynhausen.

Mit ihrem sechsten Album »Aurora« unter dem Kölner Label Metalville haben sich die Musiker neu erfunden. Zuvor spielten die zeitweise sieben Mitglieder Folk-Metal unter dem Einfluss von Mittelalter-Rock. »Von den Mittelalter-Elementen haben wir uns losgelöst«, sagt Aello. Die zwölf neuen Songs sind über einen Zeitraum von zwei Jahren entstanden. »In dieser Zeit haben wir viel Druck verspürt, weil wir den Willen zum Erfolg hatten«, sagt Aello.

Einfluss auch durch indische Musik

Zu hören sind Titel wie »Sternenfeuer«, »Kompassrosen welken nicht« und »Vendetta«: eine Mischung aus rockigen aber auch ruhigeren Melodien, mit einem Einschlag eingängiger und poppiger Rhythmen. »Purer Metal hätte zu diesem Gesamtthema nicht gepasst«, sagt Aello. Auch von weltweiter Folkmusik, zum Beispiel aus Indien, haben sich die Mitglieder inspirieren lassen. Zudem hat bei der Entstehung des Albums der Schlagzeuger von »Subway to Sally« als Co-Produzent mitgewirkt und für eine passende Orchestrierung gesorgt. Entstanden ist die CD im Tonstudio von Bassist Jean in Bünde.

Sänger Aello freut ich über den Erfolg des Albums. Foto: Rajkumar Mukherjee Sänger Aello freut ich über den Erfolg des Albums. Foto: Rajkumar Mukherjee

Auf eine bildhaftere Darstellung haben die Harpyie-Mitglieder ebenso Wert gelegt, wie in »Blut und Spiele«. »Der Song handelt von Gladiatoren im Circus Maximus. Es wirkt akustisch opulent und bombastisch. Das Metathema ist das Überschreiten moralischer Grenzen«, sagt Aello.

Der »Unterhaltungsfaktor« soll auch beim Titel »Ikarus« für das Publikum bei Live-Auftritten zu spüren sein, wenn Aello mit Vogel-Maske und zwei Meter langen Flügeln auf der Bühne singt: »Da spüre ich selbst eine Gänsehaut.«

Bei allem Erfolg achtet Aello bewusst darauf, nicht abzuheben – und auf den Unterschied zwischen der Rolle auf der Bühne und der Privatperson: »Es darf nicht zu einer Realitätsflucht werden. Dafür stehen wir aber auch alle zu sehr im Leben und haben im Alltag Hauptberufe, die uns nach wie vor sehr wichtig sind.« Er selbst arbeitet in einer Diakonischen Einrichtung. Haupteinnahmequelle soll Harpyie auch nicht werden. »Die Band ist ein Hobby. Und das soll so bleiben«, sagt Aello. Auch von Onlinediensten und sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook wollen sich die Harpyie-Mitglieder nicht unter Druck setzen lassen. Aello: »Auch wenn es der Zeitgeist zu sein scheint, finde ich es schade, wenn man sich als Künstler dabei verliert.«

Einigung auf zwölf Titel

Das kritische Hinterfragen gilt auch untereinander, wenn es um die künstlerische Richtung der Songs geht. An mehr als zwölf Titeln hat die Band gearbeitet, und jeder hat seine Ideen unter das gemeinsame Thema eingebracht. Aello: »Es war dann die gemeinsame Entscheidung, sich auf diese zwölf Titel zu einigen. Es ist ein Kompromiss, den alle mittragen.«

Überwiegend im Frühjahr und Herbst sind die Tourneen, dann an jeweils mehreren Wochenenden. Auf den vierten Auftritt in Wacken am 1. August freut sich Aello: »Dort zu spielen ist der Ritterschlag. Da wir eine beachtliche Fangemeinde haben, hoffen wir darauf, wieder viele dort zu treffen.« Auf etwas Neues können sich die Fans freuen: Im VIP-Zelt treten Harpyie-Mitglieder in der E-Sport-Arena gegen sie an. Eines wird Aello aber vermissen: »Dass Ramstein dieses Jahr nicht dabei ist. Da sind wir dann auch Fans.«