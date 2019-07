Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB). Selbstbewusst nimmt die FDP Bad Oeynhausen die Kommunalwahl 2020 in den Blick. »Wir streben mindestens vier Ratsmandate an«, sagte FDP-Stadtverbandsvorsitzender Ulrich Kreft im Gespräch mit dieser Zeitung. Dazu müsste seine Partei etwa zehn Prozent der abgegebenen Stimmen erreichen.

Seit Ulrich Kreft im Februar 2017 den Stadtverbandsvorsitz übernommen hat, sieht er die FDP Bad Oeynhausen im Aufwind: »Anfangs hatten wir 20 Mitglieder, mittlerweile sind es 100.« Das Durchschnittsalter liege bei 55 Jahren, der Frauenanteil bei 30 Prozent. Alles Eckdaten, die den überzeugten Liberalen – Ulrich Kreft trat 1972 der FDP – optimistisch in die Zukunft und auf die nächsten Wahlen schauen lassen.

»Unser Ziel für die Kommunalwahl 2020 ist es, alle 22 Wahlbezirke mit eigenen Kandidaten aus den Reihen der FDP zu besetzen«, sagte Ulrich Kreft. Er werde alles daran setzen, möglichst junge Kandidaten und so viele Frauen wie möglich zu nominieren. »Die Details wollen wir bei einem Parteitag im September erörtern.« Fest stehe bereits, dass Wilhelm Ober-Sundermeyer, derzeit einziger FDP-Vertreter im Rat der Stadt Bad Oeynhausen, nicht für eine erneute Kandidatur zur Verfügung steht. Ulrich Kreft: »Er führt dafür unter anderem gesundheitliche Ursachen ins Feld.«

Eher keine Unterstützung für Kandidaten von 2015

Ob die Liberalen für die ebenfalls 2020 anstehende Bürgermeisterwahl einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken, hängt laut Ulrich Kreft von der Personalauswahl der anderen Parteien ab. Auf die Frage, wie er sich verhalten würde, wenn die großen Parteien mit Achim Wilmsmeier (SPD) und Kurt Nagel (CDU) die selben Kandidaten nominieren wie schon 2015, antwortete der FDP-Vorsitzende, dass in einer derartigen Situation vieles für einen eigenen Personalvorschlag sprechen würde. Ulrich Kreft: »Damit wir den Bürgermeisterkandidaten einer der anderen Parteien unterstützen würden, müsste dieser die für die Amtsführung nötige Kompetenz, Offenheit und Zuverlässigkeit im Umgang mit uns mitbringen.«

Dass die Grünen mit aller Macht einen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufstellen wollen, verwundere ihn, sei aber letztlich nicht Angelegenheit der FDP, sagte Ulrich Kreft. »Viele Ideen der Grünen sind okay. Sie werden aber oft auf recht populistische Weise in die Welt getragen«, sagte der Liberale. Bisherige Kontakte mit dem Grünen-Fraktionsvorsitzenden Volker Brand habe er als angenehm empfunden. »Ich unterhalte mich gerne mit ihm, obwohl wir oft sehr konträre Positionen vertreten«, betonte der Liberale.

Wahlkampfbeginn voraussichtlich Anfang 2020

Obwohl noch kein genauer Fahrplan für den Wahlkampf zur Kommunalwahl 2020 abgesteckt sei, gehe er davon aus, dass dieser zum Jahresanfang beginne. Themen, die die FDP nach vorne bringen wolle, gebe es genug. »Wir machen uns zum Beispiel dafür stark, dass die innerstädtischen Durchfahrten für den Lkw-Verkehr gesperrt werden, wenn das Löhner Kreuz geöffnet ist«, sagte Ulrich Kreft. Auch das Thema »Parken«, speziell die Attraktivierung der Parkhäuser, liege ihm am Herzen.

Im Bildungsbereich unterstütze er den Kurswechsel der schwarz-gelben Landesregierung beim Thema Inklusion in Schulen. »Wir müssen hier umsteuern, so dass keine Kinder Schaden nehmen«, sagte Ulrich Kreft mit Blick auf die bislang geleistete Inklusionsarbeit.

Auch in puncto Förderung des Handels in der Innenstadt wolle die FDP Akzente setzen. Um in dieser Frage besser mitreden zu können, sei er selbst unlängst der Initiative Bad Oeynhausen beigetreten. Ulrich Kreft: »Wir müssen etwas unternehmen, sonst haben wir bald eine neu gepflasterte Innenstadt – aber keinen Einzelhandel mehr.«