Von Malte Samtenschnieder

1000 Badegäste am Tag – das ist laut Marc Brünger schon eine ganze Menge. An »normalen« Ferientagen, wenn das Quecksilber nicht fast 40 Grad, sondern nur die Hälfte anzeigt, seien es sonst 400 bis 500 Besucher. »Unser bisheriger Rekordwert in dieser Saison waren 1800 Badegäste. Das war an einem Tag Ende Juni, als wir schon mal eine Hitzeperiode hatten«, sagte der Schwimmmeister.

Je voller es im Sielbad wird, desto größer ist das Mitarbeiterteam, das Badleiter Marc Brünger bei seiner Arbeit unterstützt. »Ich kann auf einen Pool mit zwölf Rettungsschwimmern zugreifen«, sagte der 30-Jährige. An den vergangenen Hitzetagen seien meist fünf bis sieben von ihnen im Einsatz gewesen. Marc Brünger: »In Ausnahmesituationen können wir aber noch weiter aufstocken.«

Erst Senioren, dann Familien und schließlich die Berufstätigen

Die Besucher des Sielbades seien bunt gemischt. »Morgens, zum Frühschwimmen von 6.30 Uhr an, kommen viele Senioren ins Bad, um richtig Bahnen zu ziehen«, erläuterte der Schwimmmeister. Von etwa 10 Uhr an kämen in der Ferienzeit viele Familien. Zwischen 14 bis 16 Uhr eroberten dann die Berufstätigen die Schwimmbecken. Marc Brünger: »Viele kommen direkt nach der Arbeit vorbei, um sich nach dem heißen Tag im Büro abzukühlen.«

Besonders die Schattenplätze unter den Bäumen seien aktuell auf der Liegewiese begehrt. Länger in der Sonne halte es derzeit niemand aus. Das Wasser habe momentan eine Temperatur von 27 Grad. »Das ist schon recht ordentlich. Wenn wir zuheizen müssten, würden wir das Wasser maximal auf 24 Grad erwärmen«, erläuterte der Badleiter.

Zu wirklich brenzligen Situationen sei es in der laufenden Freibadsaison bislang nicht gekommen. »Wir hatten eine Besucherin mit Kreislaufproblemen, die per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde«, sagte Marc Brünger. Zudem habe es eine unschöne Auseinandersetzung mit einem Badegast gegeben. »Seitdem ist während der Öffnungszeiten ständig ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes im Sielbad«, erläuterte der Badleiter.

Reichlich zu trinken und ein guter Sonnenschutz sind wichtig

Für den perfekten Tag im Sielbad hat Marc Brünger verschiedene Tipps: »Familien, die den ganzen Tag bei uns verbringen möchten, rate ich dazu, Verpflegung – insbesondere Getränke – in einer Kühltasche mitzubringen«, betonte der 30-Jährige. Gegen eine Portion Pommes vom Freibad-Kiosk sei zwischendurch aber auch nichts einzuwenden. »Bei Kindern sollte man immer auf einen ausreichenden Sonnenschutz achten«, sagte Marc Brünger. Dazu zähle nicht nur Sonnenmilch mit hohem Lichtschutzfaktor. »Außerhalb des Beckens sollten Kinder T-Shirts anziehen und einen Hut oder eine Mütze aufsetzen.« Zudem sei es wichtig, sich vor dem Sprung ins Becken unter der Dusche herunterzutemperieren.«

Auch der Schwimmmeister und seine Rettungsschwimmer treffen nach eigenen Angaben Vorkehrungen gegen die Hitze. »Viele setzen sich eine feuchte Mütze auf oder machen zwischendurch ihr T-Shirt nass«, berichtete Marc Brünger. Er selbst trinke viel: »Fünf Liter am Tag kommen bei der Hitze schon mal zusammen.« Ihn selbst ziehe vor oder nach der Arbeit nichts ins Becken. Marc Brünger: »Mit persönlich reicht es, zwischendurch Beine und Arme abzukühlen.«

Dass aktuell die letzte Freibadsaison im Sielbad in seiner bisherigen Form läuft, erfüllt den Schwimmmeister in ruhigen Momenten mit ein wenig Melancholie. »Ich freue mich aber darauf, wenn dann das neue Kombibad im Siel eröffnet«, sagte Marc Brünger. Dazu hat der 30-Jährige auch allen Grund. Dann wird er nämlich Badleiter der neuen Einrichtung.