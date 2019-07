Von Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen/Löhne (WB). Frühestens Anfang nächster Woche sollen die ordnungsbehördlichen Verordnungen gegen Trinkwasservergeudung in Bad Oeynhausen, Löhne und Hille wieder aufgehoben werden. Das hat Löhnes Bürgermeister Bernd Poggemöller am Dienstag in seiner Funktion als Vorsteher des Wasserbeschaffungsverbandes (WBV) Am Wiehen auf Anfrage erklärt.