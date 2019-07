Von Rajkumar Mukherjee

Bad Oeynhausen (WB). Kurz vor dem geplanten Fahrplanwechsel am 1. August begrüßen die Mitglieder des Seniorenbeirates die Änderungen: mit nahezu einer Verdoppelung des Taktes und einer deutlichen Ausweitung der Betriebszeiten inklusive Busrufsystem. Weitere Verbesserungen schlägt der Beirat in einem Sechs-Punkte-Programm vor.

»Wir begrüßen es sehr, dass die Stadt sich hier engagiert und sich mit einem Zuschuss schon in diesem Jahr in Höhe von 350.000 Euro beteiligt. Auch aus diesem Grund sehen wir es als sehr wichtig an, auf Details hinzuweisen. Mit einigen Änderungen können wir das Angebot noch verbessern«, sagt Gerold Haug. Bei der Umsetzung zur Verbesserung des Angebotes im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sei es nun wichtig, »nicht nur die »Quantität zu erhöhen, sondern auch die Qualität zu steigern«. Einerseits aus der Sicht älterer Fahrgäste und Menschen mit Behinderungen, aber auch für alle Nutzer: Bezogen zum Beispiel auf die Frage, ob Haltestellen an zentralen Orten stehen oder ob die Stadt die Ansiedelung eines Anbieters für Carsharing prüfen sollte. Im Ausschuss für Stadtentwicklung könnten diese und weitere Vorschläge des Seniorenbeirats diskutiert werden.

Senioren zum ÖPNV bringen

Die Fahrpläne sind aus Sicht des Seniorenbeirates teilweise seit Jahren unübersichtlich: Schwer zu erkennen seien beispielsweise die Liniennummern in den kleinen schwarzen Kästchen. Foto: Rajkumar Mukherjee

»Spätestens seit der ›Fridays for Future‹-Bewegung sehen wir, dass sich auch junge Leute Gedanken machen«, sagt Jutta Krüger, Vorsitzende des Seniorenbeirates. »Zumal auch immer mehr junge Leute auf Carsharing-Angebote setzen und selbst kein Auto besitzen«, sagt Gerold Haug. Hier sei auch der Unterschied zu einer Vielzahl von Senioren zu sehen: Viele von ihnen seien in den vergangenen Jahrzehnten Teil des motorisierten Individualverkehrs-Konzeptes gewesen und kennen es nur so, mit dem Wagen zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt zu fahren. Andererseits: Mit zunehmendem Alter würden sich viele Senioren nicht mehr so gerne hinter das Steuer setzen, weil beispielsweise die Sehstärke nachlässt, der starke Verkehr – besonders in der Dunkelheit – Verunsicherung auslösen kann.

»Und gerade für diese Senioren, aber auch alle anderen, wollen wir eine Verbesserung im ÖPNV, damit sie beruhigt darauf umsteigen können«, sagt Gerold Haug.

Zudem will das Gremium bei Senioren ein Umdenken bewirken: »Ich weiß selbst wie das ist«, sagt Jutta Krüger, die in Oberbecksen wohnt: »Wenn ich zum WEZ-Markt will, brauche ich mit dem Wagen drei Minuten. Nehme ich den Bus, dauert es eine halbe Stunde.«

Sechs Punkte – neben der Taktverbesserung und der Ausweitung der Betriebszeiten – bringt der Seniorenbeirat in die Diskussion ein.

Busse sollen noch mehr zentrale Orte anfahren

»Uns geht es etwa darum, dass in Bad Oeynhausen Linien so gelegt werden, dass Busse noch mehr zentrale Orte anfahren«, sagt Gerold Haug. Konkret werden der Werre-Park, die Klinik Bad Oexen, das Herz- und Diabeteszentrum NRW oder beispielsweise die Verbrauchermärkte an der Weserstraße genannt. In einem weiteren Schritt geht es dem Seniorenbeirat darum, etwa Haltestellen so zu positionieren, dass sie auch für Senioren gut zu Fuß zu erreichen sind. »Ich denke da an den Recyclinghof. Ich habe das mal ausprobiert, als ich kleine Elektro-Geräte abgeben wollte. Die nächste Bushaltestelle ist acht Geh-Minuten entfernt«, sagt Gerold Haug.

Unter dem Stichwort Lesbarkeit wünschen sich Gerold Haug und Jutta Krüger auch eine Änderung der Fahrpläne in Bad Oeynhausen: Die Zahlen für die Linien seien in den kleinen schwarzen Kästchen nur schwer zu erkennen. Und vor allem in der Dunkelheit sollte aus ihrer Sicht eine bessere Beleuchtung dazu beitragen, die Pläne besser lesen zu können – und sich insgesamt dort sicherer zu fühlen.

Weitere Vorschläge sind mehr Wartehäuschen, besonders im Umfeld der genannten zentralen Orte, sowie die Ansiedelung eines Servicezentrums für Senioren, am Nordbahnhof oder am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). »Wir sind übrigens auch für die Idee, den ZOB an die B61 zu verlegen. Wenn es einen Zugang von dort zu den Gleisen gibt, wie in Bielefeld über einen Tunnel«, sagt Gerold Haug.

Einen Wunsch äußert noch Jutta Krüger, mit Blick auf Stadt- und Familienfeste: »Dass das Busangebot vor allem an Sonntagen in Bad Oeynhausen erweitert wird. Bislang kann man das nämlich schlicht vergessen.«

Sechs Punkte im Überblick

Folgende sechs Punkte hat der Seniorenbeirat zur Diskussion eingebracht, im Ausschuss für Stadtentwicklung können diese beispielsweise diskutiert werden und sollen für Anregungen sorgen:

1. Linienführung und Anbindung an zentrale Orte; bessere Verbindung etwa zu Einkaufszentren, Reha-Einrichtungen und Kliniken.

2. Bessere Platzierung von Haltestellen; kurze Wege zu Friedhöfen und zum Recyclinghof.

3. Verbesserung der Ausstattung der Haltestellen; Einbau von Querungshilfen, Fußgängerampeln.

4. Bessere Lesbarkeit von Aushangplänen.

5. Verknüpfung von Bus, Bahn, Taxi, Carsharing, Leihfahrrädern und dergleichen.

6. Mehr Serviceleistungen und Marketing für die Zielgruppe Senioren.