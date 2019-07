Der Bahnhof in Bad Oeynhausen. Foto: Louis Ruthe

Bad Oeynhausen/Osnabrück/Hamm (dpa). Ein auffälliger Aufkleber auf einem Koffer ist einem Gepäckdieb in einem Intercity von Hannover nach Osnabrück zum Verhängnis geworden. Nach einem Toilettengang vermisste eine 26-Jährige auf der Fahrt am Dienstag ihren Koffer und informierte den Zugbegleiter, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.