Mehr als 460 Zündungen werden am Samstagabend während des fast 20-minütigen Pyro-Spektakels über den Kurhausterrassen vorm Kaiserpalais ausgelöst. Foto: Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB/mcs). Um 23.15 Uhr sind am Samstag im Kurpark Bad Oeynhausen die Lichter ausgegangen. Zuvor hatten sich im nächtlichen Dunkel auf der Mittelachse mehr als 10.000 Besucher gesammelt, um auf den Höhepunkt der Parklichter 2019 zu warten: das musiksynchrone Höhenfeuerwerk von Flash Art aus Bielefeld.

Parklichter-Feuerwerk 2019 in Bad Oeynhausen Fotostrecke

Foto: Malte Samtenschnieder

Mit Unterstützung von Eon Energie Deutschland und den Stadtwerken Bad Oeynhausen stiegen bei Songs von Queen, Abba und Co. hunderte Leuchteffekte in den Himmel und feierten die 1970er Jahre. An acht verschiedenen Orten auf den Kurhausterrassen wurden diesmal insgesamt mehr als 460 Zündungen ausgelöst.

Bomben steigen 120 Meter hoch

Jede einzelne sorgte dafür, dass der Himmel über dem Kaiserpalais durch strahlende, farbenfrohe Formationen erleuchtet wurde. Im Rhythmus der Musik flogen die Bomben bis zu 120 Meter hoch.

Anders als beim Parklichter Open Air am Vorabend, bei dem Wincent Weis, Lea, Donskoy und Co. zwischendurch heftigen Regenschauern trotzen mussten, hielten am Samstag die Wolken dicht. Bei angenehmen Temperaturen erlebten die Besucher einen Sommerabend aus dem Bilderbuch.