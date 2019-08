Von Montag, 26. August, an wird das runde Außenbecken der Bali-Therme saniert. Über die Aufwertung freuen sich Geschäftsführer Cornelius Nolte (links) und Arta Berisha (Leiterin Bali Wellness). Bei ihrem Besuch in der Therme nutzen am Donnerstag auch (von links) Marianne Heise aus Vlotho sowie Erika Heitland und Ursula Trampe-Kleemeier, beide aus Bad Oeynhausen, das Rundbecken. Foto: Claus Brand

Von Claus Brand

Bad Oeynhausen (WB). Die Bali-Therme wird ihr rundes Außenbecken sanieren. »Wir wollen es für unsere Gäste verschönern«, bestätigte Cornelius Nolte, Geschäftsführer der Therme in Bad Oeynhausen, am Donnerstag auf Anfrage.

Damit wird nach dem Übergang des Eigentums der Bali-Therme von den Kölner Brüdern Stephan und Markus Theune an das Unternehmen German Wellness Ressort (GWR) mit dem Mutterkonzern International Wellness Ressort (IWR) die erste größere bauliche Veränderung in der Therme sichtbar werden. Seit dem 1. Februar 2019 ist die GWR Eigentümer und Betreiber der Bali-Therme.

Der Zeitplan für die Sanierung und damit auch die notwendige Sperrung des Beckens für die Gäste ist genau festgelegt. Nolte: »Für die Maßnahme ist das runde Außenbecken von Montag, 26. August, an nur noch für die Handwerker zugänglich.« Nolte: »Wir gehen Schritt für Schritt vor. Unser Ziel ist es, das Becken noch im September im neuen Glanz wieder eröffnen zu können.«

»Viele der Besucher nennen es Marktplatz«

Die Veränderung besteht darin, dass der Boden des Beckens vollständig neu gefliest werden soll. »Dafür haben wir, so glaube ich, schöne Fliesen ausgesucht, die eine raue Oberfläche haben und sich damit bestens für die geliebte Wassergymnastik eignen. Unser Wasser wird in einem herrlichen Türkiston erstrahlen«, versichert er. Von Beginn an sei das Becken bei den Besuchern ein beliebter Treffpunkt. Das Wasser hat eine Temperatur von 32 bis 33 Grad. Nolte: »Viele der Besucher nennen es Marktplatz. Da wird auch mal der eine oder andere Plausch am Beckenrand gehalten.«

In manch anderen Bädern sei dies ebenso eine Tradition. Er wisse beispielsweise, dass in Budapest (Ungarn) sogar Schach im Wasser gespielt werde. Begleitet wird der Austausch der Fliesen am Beckenboden durch eine Runderneuerung der Holz-Terrasse um das Rundbecken und eine Sanierung der Pflasterung in diesem Bereich. Um die Atmosphäre in diesem Bereich weiter zu verschönen, werden bereits an diesem Freitag vier große Palmen und vier Olivenbäume angeliefert. Nolte: »In großen Pflanzkübeln sollen die Olivenbäume das Becken umsäumen.« Die großen Palmen werden eingepflanzt.

Außenbecken muss erst begutachtet werden

»Erst nachdem alle alten Fliesen des Beckens entfernt worden sind, kann die Bausubstanz darunter genau beurteilt werden«, ergänzt Cornelius Nolte. Erst dann sei auch präzise einschätzbar, »welche baulichen Maßnahmen tatsächlich erforderlich sein werden.« Auch wenn durch die Schließung des runden Außenbeckens für die Dauer der Sanierung die Schwimmmöglichkeit in der Therme einschränkt sein wird, bleibt sie grundsätzlich erhalten. Cornelius Nolte verweist darauf, »dass in dieser Zeit im Thermenbereich unser Entspannungsbecken zur Verfügung steht«.

Gleiches gelte für das Bewegungsbecken und das Bali-Erlebnisbecken täglich in der Zeit von 8 bis 23 Uhr, freitags und samstags »sogar bis 24 Uhr«. Ferner gebe es im Saunabereich zusätzlich noch das Atriumbecken und den Sauna-Außenpool. Zu den Kosten für die Sanierung des 452 Quadratmeter großen Außenbeckens machte Cornelius Nolte keine Angaben. Die Aufträge für die Sanierung werden von der GWR vergeben.