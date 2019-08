Bad Oeynhausen-Oberbecksen (WB). Die Polizei sucht Zeugen zur Aufklärung eines Diebstahls aus einem Fahrzeug, das in Ober­becksen abgestellt war. In der Nacht zu Donnerstag dieser Woche haben demnach Kriminelle dort ein Cabrio aufgebrochen und aus dem Fahrzeuginneren Münzgeld entwendet.

Als ein Bad Oeynhausener (48) am Donnerstagmorgen gegen 4.50 Uhr an sein am Vorabend gegen 21 Uhr am Finkenweg in Oberbecksen geparktes Fiat Cabrio zurückkehrte, bemerkte er laut Polizei, dass Unbekannte den Heckbereich des Stoffdaches zerstört und den Kofferraumdeckel des Autos aufgebrochen hatten.

Hieraus entwendeten die Täter in der Nacht nach Beschreibung der Polizei einen Jutebeutel mit Münzgeld. Die Ermittler vermuten in diesem Zusammenhang, dass die Kriminellen nach der Tat mit ihrer Beute in Richtung der benachbarten Straße In der Wölpke vom Tatort geflohen sind.

Zeugenhinweise zu dem Diebstahl aus dem Fahrzeug erbittet die Kreispolizeibehörde in Minden an die Ermittler unter der Rufnummer 0571/88660.