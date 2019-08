Bad Oeynhausen-Wulferdingsen (WB/lmr). Baumfällarbeiten an der Bergkirchener Straße in Wulferdingsen haben am Freitag zu einer mehrstündigen Vollsperrung der Kreisstraße 29 geführt. Eigentlich sollte dort in den Morgenstunden nur eine ausgetrocknete Pappel gefällt werden.