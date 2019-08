Von Florian Weyand

Bad Oeynhausen/Löhne (WB). Eine geschwungene Rampe führt Autofahrer aus Bad Oeynhausen neuerdings auf die Autobahn 30 in Richtung Osnabrück. Die Kurve, in der ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde gilt, ist allerdings so eng, dass bei hoher Geschwindigkeit Unfälle drohen. Mehrere Polizeibehörden haben bereits vor der Gefahrenstelle gewarnt.