Bürgermeister Achim Wilmsmeier (SPD) hat bereits im Vorjahr erklärt, erneut kandidieren zu wollen. Seit Mitte Juni ist klar: Die Grünen werden, auch unter dem Eindruck der für sie erfolgreichen Europawahl, mit einem Bewerber für den Chefposten im Rathaus ins Rennen gehen. Wann legt sich die CDU auf einen Kandidaten fest?

Kurt Nagel : Jeder hat noch die Möglichkeit, sich gegenüber dem Stadtverband als möglicher Kandidat zu erklären. Das sollte er zum Ende der Sommerpause dann aber auch tun. Er oder sie muss CDU-Mitglied sein. Aber es gibt auch bereits einen sehr kompetenten Kandidaten. Den Namen werde ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht nennen. Der Kreis derer, der ihn kennt, ist sehr sehr klein. Er ist im engeren Vorstand des Stadtverbandes bekannt. Wir schauen mal, ob noch jemand anderes seinen Hut in den Ring wirft.

Wie sieht der weitere Weg bis zur formalen Kandidaten-Kür aus?

Nagel : Nach der Sommerpause werden wir das im Detail festzurren. Der gesamte Vorstand des Stadtverbandes wird den Namen des Kandidaten dann kennen und darüber beraten. Es wird später eine Versammlung auf Stadtverbandsebene geben, bei der der Kandidat von den dazu eingeladenen Mitgliedern gewählt wird. Auch bei dieser Versammlung kann jemand noch erklären, dass er kandidieren will. Der Kandidat soll zum Jahreswechsel 2019/2020, auch formal, feststehen. Nach der Sommerpause geht es zunächst auch darum, in Zusammenarbeit mit den Ortsunionen die Kandidaten für die 22 Wahlkreise für den Rat zu finden, sie zu wählen, auch vor dem Hintergrund, dass es bei ihrem Zuschnitt möglicherweise noch Veränderungen gibt.

2015 haben Sie in der Stichwahl gegen Achim Wilmsmeier verloren. Ihren vorausgehenden Worten entnehme ich, dass sie selbst nicht erneut kandidieren?

Nagel : Gehen Sie mal davon aus, dass meine Lebensplanung nicht nur daraus besteht, Bürgermeister-Kandidat zu sein. Ich werde nicht antreten. Diese Entscheidung ist auch in Gesprächen mit der Familie gefallen. Ich möchte aber weiter Politik für Bad Oeynhausen machen. Für den Rat möchte ich in meinem Dehmer Wahlbezirk erneut kandidieren, um eine weitere Amtsperiode mitzuarbeiten.

Was muss ein CDU-Bewerber für das Bürgermeister-Amt mitbringen?

Nagel : Er muss nicht Verwaltungsfachmann durch und durch sein. Er kann auch aus anderen Bereichen kommen. Das habe ich immer gesagt. Er sollte sich für Kommunalpolitik deutlich mehr als nur interessieren. Die Entwicklung einer Stadt in all ihren Facetten sollte ihm am Herzen liegen. Er muss in der Stadt leben. Ein pendelnder Bürgermeister aus Bochum, der hier ein Zimmer hat, und am Wochenende nach Hause fährt, ist für mich keiner. Ein Kandidat kann zum Beispiel auch ein studierter Kaufmann sein, er sollte Verwaltungswissen haben und über juristisches Fachwissen verfügen. Er kann in der öffentlichen Verwaltung, auch in unterschiedlichen Positionen, gearbeitet haben. Er sollte hoch interessiert an Stadtentwicklung sein, gerade in Bad Oeynhausen. Die Herausforderungen hier sind sehr hoch. Sie brauchen nur durch die Stadt gehen und die Entwicklung, so mit den Leerständen, sehen. Da muss man gegensteuern, auch wenn ich weiß, wie schwierig das ist.

Muss ein Kandidat/Bürgermeister ein bestimmtes Alter haben?

Nagel : Es gibt Ausreißer in jeder Beziehung. Im Ruhrgebiet gibt es einen Bürgermeister Mitte 30, der es im Griff hat. Mittelalt ist gut. Das Lebensalter 40 bis 50 Jahre halte ich für diese Position für richtig. Die Kompetenz ist letztlich entscheidend. Wie gesagt: Bürgermeister ist man, wenn man in der Kommune lebt, wenn man auch nichts dagegen hat, beim Bäcker darauf angesprochen zu werden. Der Amtsinhaber hat vor seiner Wahl gesagt, er sei ganz froh, nicht in Bad Oeynhausen zu wohnen, weil er keine Lust habe, sich morgens beim Bäcker als Bürgermeister ansprechen zu lassen. Ich sehe das völlig anders.

FDP-Stadtverbandschef Ulrich Kreft hat jüngst exklusiv in dieser Zeitung erklärt, nur dann auf einen FDP-Kandidaten verzichten zu wollen, wenn Sie nicht Kandidat der CDU sind. Wie bewerten Sie die Aussage?

Nagel : Er wird sicher Gründe für diese Aussage gehabt haben. Es ist nicht an mir, diese zu ergründen. Ich habe geahnt, dass es eine solche Positionierung gibt. Wir kommen trotzdem gut mitein­ander aus. Er hat die Chance zu beobachten, wie ich mich als Fraktions-Vorsitzender bewege und welche Meinung ich als Ausschuss-Vorsitzender vertrete. Inhaltlich sind wir sicherlich nicht immer auf einer Linie.

Wie sehen Sie das Fünfer-Bündnis (SPD, Grüne, BBO, UW, Linke) im Rat, nachdem die Grünen erklärt haben, mit einem eigenen Kandidaten antreten zu wollen und so auch gegen den von ihnen 2015 unterstützten Achim Wilmsmeier?

Nagel : Rumgeiert wurde im Fünfer-Bündnis von Anfang an. Ich bleibe dabei: Es war nicht gut für Bad Oeynhausen, mit Blick auf die vergangenen vier Jahre. Viele Dinge haben sich nicht entwickelt. In vielen Punkten wären wir deutlich weiter, wenn es das Bündnis nicht gegeben hätte, zum Beispiel bei der neuen Pflasterung in der Fußgängerzone. Innerhalb des Bündnisses gab es Positionen komplett dagegen, aber auch komplett dafür. Das müssen sie dann erst mal hinkriegen. Im Ergebnis werden Dinge geschoben. Der Bestand des Bündnisses nimmt für mich immer theoretischeren Charakter an. So locker wie jetzt war es wohl noch nie. Einen Fortbestand nach der nächsten Wahl schließe ich eher aus, aus den Erfahrungen der vergangenen vier Jahre. Für mich ist es eindeutig, dass die Grünen dies so auch nicht mehr wollen. Das lässt sich auch an deren eigener Bürgermeister-Kandidatur festmachen. Es gibt im Fünfer-Bündnis Mitstreiter, die es dominieren. Da gibt es dann immer wieder Frust bei den Anderen.

Wer wird Kandidat der Grünen?

Nagel : Keine Ahnung. Es werden immer mal wieder Namen genannt. Das einzige, was ich als verbindlich von Seiten der Grünen gehört habe, ist: »Den kennt ihr nicht, der es sein könnte«.

Wie sehen Sie die Chancen eines CDU-Kandidaten, wenn die FDP mit einem antritt?

Nagel : Wir müssen mal schauen, wer überhaupt antritt, und wie die politische Großwetterlage im nächsten Sommer ist. Das ist schwer vorhersehbar. Natürlich sind Kommunalwahlen nicht völlig unabhängig von der allgemeinen politischen Entwicklung zu sehen. Drei Monate vor der Europawahl hat kein Mensch geglaubt, dass der Umweltaspekt eine solche Rolle spielen wird, vor allem in Deutschland. Von der FDP zu sagen – »Wir streben vier Sitze im Stadtrat an« –, halte ich für mutig. Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Stimmung werden die anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland mit Blick auf die AfD spielen. Die jüngsten Wählerwanderungen sind vielschichtig. Da ist wenig auszuschließen. Als CDU-Fraktion müssen wir eine klare Linie fahren, damit die Bürger uns einschätzen können. Vielleicht würden bei einem FDP-Kandidaten Wähler zu ihnen zurückgehen, die zuvor mangels Perspektive zu uns gekommen sind.

Wird es nach Ihrer Meinung einen Bürgermeister-Kandidaten oder Ratskandidaten der Alternative für Deutschland (AfD) in Bad Oeynhausen geben?

Nagel : Konkret habe ich für Bad Oeynhausen nichts in der Richtung gehört. Ich weiß nicht, ob sie personell hier so aufgestellt sind, genug Leute zu finden, die sich als Kandidat für die AfD aufstellen lassen wollen. Wer sich aufstellt, muss sich in diese Richtung öffentlich erklären, und er muss auch aus der Stadt kommen. Naheliegend ist, dass der Fraktions-Vorsitzende im Landtag, Markus Wagner, vielleicht ein Interesse hat, dass die AfD in seiner Heimatstadt antritt. Ich halte es für möglich, dass es Ratskandidaten geben wird. Bei der Bürgermeister-Wahl rechne ich nicht damit.

Würde eine Beteiligung der AfD an der Kommunalwahl die CDU Stimmen kosten?

Nagel : Ich glaube, dass die AfD sich mit ihrer aktuellen Entwicklung, vor allem im Bund, keinen Gefallen tut, und dass Wähler, die mit den etablierten Parteien nicht einverstanden sind, sei es Rot, Schwarz oder was auch immer, dies auch erkennen. Ich sehe eine solche Gefahr stark ausgeprägt nicht. Das rein Nationale passt nicht in diese Zeit.

Wenn Sie auf die Arbeit von Amtsinhaber Achim Wilmsmeier schauen: Was ist ihm gelungen?

Nagel : Da fällt mir wirklich nichts ein. Es ist ihm vielleicht gelungen, das Fünfer-Bündnis zusammenzuhalten. Ich habe es auch mal Bürgermeister-Wahlverein genannt. Was ist denn passiert in dieser Stadt seit der vergangenen Wahl? Es ist viel angerissen worden, und was ist wirklich gelungen? Nichts. Wir haben jeweils zum Jahresende große Versprechen, was alles passieren soll, mit einem großen Strauß geplanter Investitionen. Warum schieben wir jedes Jahr Mittel in Höhe von zehn bis 15 Millionen ins nächste Jahr? Zum Beispiel hätte sich längst am Nordbahnhof etwas tun müssen. Die Kaufleute sagen uns: »Es ist fünf vor zwölf«. Es ist eher fünf nach zwölf. Hier hätte mehr passieren müssen und auch können. Ich hoffe, dass für den Rückbau der Mindener Straße 2020 alles eingestielt wird und von 2021 an die Bagger rollen. Auch wenn ich weiß, wie schwierig das ist. Da hätte ich mehr Druck von der Stadt erwartet. Im Ministerium muss man den Leuten im wahrsten Sinne des Wortes auch mal auf den Keks gehen, will man etwas in Bewegung setzen.

Hat eine Partei mit einer klassischen Wahlkampfstrategie, mit Infoständen und vergleichbaren Aktionen, noch eine Chance, den Wähler zu erreichen, oder geht das nur per Facebook, Instagram und Co.?

Nagel : Man muss das eine tun und das andere nicht lassen. Mir gefällt nicht alles bei den neuen digitalen Medien. Aber man kann sie nicht außen vor lassen.

Sind Sie auf sozialen Netzwerken unterwegs?

Nagel : So gut wie nicht. Bei Instagram habe ich einen Account, bei Facebook nicht. Wir werden uns für den Wahlkampf damit auseinandersetzen müssen, vor allem um jüngere Wähler erreichen zu können.

Haben Sie ein Rezept, junge Menschen für Politik zu begeistern?

Nagel : Ein 36 Seiten umfassendes Wahlprogramm, wie wir es auch mal hatten, gehört der Vergangenheit an. Die Aussagen müssen markig und klar sein, weil sie sonst niemand zur Kenntnis nimmt. Man muss sich zu Themen klar positionieren, eben auch zum Thema Umwelt, für alle Altersgruppen. Ich hoffe, dass die jungen Leute sich nicht nur für die Demos an sich interessieren, die ich ausdrücklich befürworte und für richtig halte, sondern am besten auch für das, was sie damit im Detail erreichen wollen, und das auch in ihrer Stadt. Wer sorgt dafür, dass ich in dieser Stadt gut leben kann? Diese Frage sollte insgesamt im Mittelpunkt stehen.

Angenommen: Sie wären derzeit Schüler. Wären Sie bei Aktionen wie »Fridays for Future« dabei?

Nagel : Sagen wir es mal so: Ich bin kritisch bei der Frage, wie das Ganze entstanden ist, und auch dabei, wie ernsthaft das bei vielen ist. Ich halte nichts von einem symbolischen Hype. Dabei denke ich auch an den Antrag im Stadtrat, für Bad Oeynhausen den Klimanotstand zu erklären. Die Ausrufung des Klimanotstandes ist ambivalent und verändert die materielle Dimension des Klimaschutzes nicht und ist deshalb irreführend. Es geht nicht kommunal, es geht nicht national, es geht nur global. Sicherlich steht ein wirkliches Interesse hinter der »Fridays for Future«-Bewegung und ihren Demos, verbunden mit der Frage: Welche Mittel haben wir jetzt, außerordentlich plakativ auf die Klimaproblematik aufmerksam zu machen? Das machen die jungen Leute knackig, um alle zu wecken, und das ist gut so. Das muss man auch einige Male machen, es muss aber zu konkreten Maßnahmen führen. Die jungen Leute haben auf jeden Fall etwas angestoßen. Absolut! Demo um der Sache willen und nicht Demo um der Demo willen, das ist der richtige Weg. Konkrete Aussagen halte ich dabei für sehr wichtig. Als Schüler wäre ich wahrscheinlich hingegangen. Wir haben damals für Freiheit in der Tschechoslowakei demonstriert.

Zur Person

Seit Ende 2011 ist Kurt Nagel (67) Stadtverbandschef der CDU in Bad Oeynhausen, seit 2004 führt er die Fraktion im Stadtrat. Er ist seit 1973 mit seiner Frau Claudia verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Seit seinem elften Lebensjahr wohnt er in Dehme, in seinem Elternhaus. Geboren ist Kurt Nagel in Porta Westfalica.