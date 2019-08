Gastronom und Hotelier Friedrich Kirchner (67) aus Bad Oeynhausen ist sich sicher, im Kurpark den besten Standort für das Weinfest gefunden zu haben. »Das beleuchtete Kurhaus am Abend und der von der Wandelhalle umgebene Platz eignen sich einfach wunderbar«, sagt er. Seit 1998 verwandelt sich die Fläche mit Sitzgarnituren und den Ständen der Winzer jedes Jahr einmal in ein gemütliches Gastrodorf.

Angefangen, nach einem Impuls von Horst Jäcker, der die Herforder Straße mit ihren Bäumen mit »Unter den Linden« in Berlin vergleicht, hat alles im Jahr 1989 aber auf dem Augustaplatz. »Der Verkehr musste extra umgeleitet werden«, erinnert sich Friedrich Kirchner an die ersten Feste. Es folgte ein kurzes Intermezzo mit dem Inowroclaw-Platz als Veranstaltungsort. »Unser schlechtestes Jahr«, wie Friedrich Kirchner rückblickend sagt. »Es gab dort noch Durchgangsverkehr, wodurch keine entsprechende Fest-Atmosphäre entstand.«

Winzer und Öffnungszeiten

Diese Winzer werden ihre Weine vor der Wandelhalle präsentieren: Weingut Beisiegel (Rheinhessen), Weingut Busch (Rheinhessen), Weingut Eckhardt (Rheinhessen), Weingut Emrich (Rheinhessen), Weingut Feser (Rheinhessen), Weingut Holthof (Rheinhessen), Weingut Leonhardt (Pfalz), Weingut Michael Grünewald und Söhne (Rheinhessen), Weingut Sanders (Mosel), Weingut Strohm (Rheinhessen), Weingut Vogel (Rheinhessen), Weingut Weinbach (Rheinhessen), Weingut Weyl (Nahe) und der Winzerhof Balz (Rheinhessen).

Das Weinfest ist an drei Tagen geöffnet, der Eintritt ist frei. Geöffnet sind die Stände vor der Wandelhalle am Freitag, 6. September, von 18 bis 24 Uhr, am Samstag, 7. September, von 14 bis 24 Uhr und am Sonntag, 8. September, von 11 bis 19 Uhr.