»Mein Freund und ich haben in den Anfängen mit Projekten für Kinder und Jugendliche in Form von Geld- und Sachspenden die Arbeit in dem armen Land begonnen«, berichtet der Vorsitzende, Rechtsanwalt Dietrich Goldstein. Diese Arbeit wird nun fast 25 Jahre unter seiner Leitung durch die Hilfsgemeinschaft fortgeführt. Viele Hilfsgüterlieferungen wurden in dieser Zeit auf die 1800 Kilometer lange Reise nach Rumänien auf den Weg gebracht. Viele Hände der Johnanniter-Hilfsgemeinschaft sind für diese Aufgabe im Bereich Löhne und Bad Oeynhausen seit dieser Zeit tätig.

Die 39 Mitglieder übernehmen unterschiedliche Aufgaben, wie beim Besuchsdienst in den Ordenshäusern, den »Grünen Schülern« der Realschüler an der Goe­thestraße oder der Hausaufgabenhilfe für Schüler. Ganz aktuell wurden jetzt nach Angaben der Hilfsgemeinschaft etwa 18 Kubikmeter Hilfsgüter auf einen Lkw verladen. Darunter befanden sich auch mehr als 1000 gut erhaltene und zum Teil sogar noch ungebrauchte Bettwäsche-Garnituren, die vom »Bettenhaus Möhle« in Löhne mit Unterstützung des Lions Clubs Löhne und der Hilfsgemeinschaft gesammelt wurden. JHG-Mitglied Adolf Voigtländer ergänzt: »Diese Spenden werden in Rumänien einer diakonischen Einrichtung in Alba-Julia zur Verfügung gestellt.«

Suppenküche einer Kirchengemeinde wird unterstützt

Neben der Bettwäsche sind Bekleidung, Decken, Rollstühle und Hilfsmaterial für den Transport verladen worden. Neben dieser Unterstützung und Hilfe werden von Bad Oeynhausen und Löhne aus weitere Aktionen in Rumänien unterstützt. In Ciolpani, im Norden von Rumänien, unterstützen die Johanniter in Zusammenarbeit mit Nonnen des dortigen Klosters Eltern und Kinder armer Familien mit Lebensmitteln und Hilfsgütern. »In Iasi unterstützen wir eine Suppenküche der Kirchengemeinde, um an Wochenenden und Feiertagen armen Familien ein warmes Essen anbieten zu können«, berichtet Goldstein.

Die Aktionen werden nach Angaben der Hilfsgemeinschaft mit den Geldspenden finanziert, die hier in Deutschland der Hilfsgemeinschaft zugehen. Die Lebensmitteleinkäufe würden in Rumänien erfolgen. So werde die Wirtschaft dort vor Ort unterstützt, und dieses Vorgehen spare Zeit und Transportkosten, die sonst für die Fahrt von Deutschland nach Rumänien anfallen würden.