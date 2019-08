Von Louis Ruthe

Bad Oeynhausen (WB). Was sich abgezeichnet hat, wurde nun offiziell bestätigt. »Wir machen zu«, sagte Sam Fadai, Club-Manager des »Mondo« im Entertainmentcenter »Magics« am Werre-Park. Bereits für den 29. Mai hatten die Verantwortlichen zu einer »Closing-Party« eingeladen. Lange Zeit blieb unklar, ob der Betreiber am Standort in Bad Oeynhausen weiter festhält.