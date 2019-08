Das Foto zeigt die Nordumgehung in Bad Oeynhausen. Der Zubringer zur A30 in Richtung Osnabrück ist derzeit gesperrt. Die Sperrung soll bis 14 Uhr andauern. Foto: dpa

Von Florian Weyand

Bad Oeynhausen (WB). Verkehrschaos am Kreuz Bad Oeynhausen: Nachdem am Montagmorgen gegen 8 Uhr ein Lkw umgekippte, ist der Zubringer zur Autobahn 30 in Richtung Osnabrück derzeit voll gesperrt.