Bad Oeynhausen (WB). Mithilfe aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei in Bad Oeynhausen am Samstagnachmittag einen 30-jährigen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer dingfest machen. Der in Stuttgart wohnhafte Mann war mit einem Kanu auf der Werre unterwegs und wurde dabei beobachtet, wie er einen Brückenpfeiler an der Allensteiner Straße besprühte. Das teilte die Polizei mit.