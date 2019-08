Sie freuen sich auf die »Winner Week« zum 20-jährigen Bestehen des Spielcasinos am Standort am Werre-Park (von links): Frank Neuenfels (Moderator für die »Jackpot Gameshow« am 30. August), Isanthe Lüth (Saalchefin), Jessica Delic als Leiterin des Gastronomiebereiches und Casino-Direktor Joachim Pollok, der seit 1999 Mitglied der Direktion vor Ort ist und das Casino seit 2007 leitet.

Von Claus Brand

Bad Oeynhausen (WB). Das Spielcasino Bad Oeynhausen feiert. Seit 20 Jahren befindet es sich am Standort am Werre-Park. Dorthin ist es 1999 vom Kurhaus aus umgezogen. Casino-Direktor Joachim Pollok bewertet den jetzigen Standort durchweg positiv, nachdem es anfangs auch kritische Stimmen zum Ortswechsel gab. Gefeiert wird der Geburtstag mit einer »Winner Week«, vom 26. August bis 1. September.

Pollok macht eine einfache Rechnung auf: »Mit dem GOP im Kaiserpalais hat Bad Oeynhausen eine zusätzliche Attraktion.« Nach zwischenzeitlich auch rückläufigen Besucherzahlen am Casino-Standort Werre-Park verweist er auf die positive Entwicklung, vor allem auch seit dem Umbau. Er wurde 2015 auf den Weg gebracht und im Frühjahr 2016 abgeschlossen. Den Bruttospielertrag für 2017 beziffert Pollok auf »knapp zehn Millionen Euro«. Für 2018 geht er von einer weiteren Steigerung aus, und noch einmal für 2019. Seit dem Weggang aus dem Kurhaus habe sich der Bruttospielertrag letztlich verdoppelt. Pollock: »Verdoppelt wurden im Vergleich auch die Besucherzahlen.« Seit 1999 verzeichnete das Casino 3,5 Millionen Gäste.

Aktualisiertes Veranstaltungskonzept

Neben dem jüngsten Umbau nennt Pollok als Grund für die gute Entwicklung unter anderem das aktualisierte Veranstaltungs-Konzept und den guten Ruf des Hauses als Austragungsort für Pokerturniere, ein Bereich in dem auch deutliche Zuwächse zu verzeichnen seien. 2018 seien etwa 10.300 Gäste zum Turnierpoker nach Bad Oeynhausen gekommen. Pollok: »Dabei wurden 1,2 Millionen Euro an Preisgeldern ausgespielt.« Im Automatensaal mit 133 Geräten setze man darauf, stets die jüngste Spielgeräte-Generation zu haben. Positiv ausgewirkt hätten sich in den Vorjahren auch veränderte gesetzlich Rahmenbedingungen, nachdem außerhalb der Casinos in einem Raum nur noch sechs Automaten aufgestellt werden dürften. Insgesamt habe das Haus 2018 etwa 100.00o Besucher verzeichnet. Pollok: »Ich gehe davon aus, dass wir diese Zahl 2019 steigern können.« Das Verhältnis Automatenspiel-klassisches Spiel schätzt er auf 65 zu 35 Prozent.

»Winner Week« mit vielen Aktionen

Einer der Höhepunkte der »Winner Week« soll am 30. August die »Jackpot Gameshow« sein. Von sofort an erhält jeder Gast im Casino ein Los. Lassen sich drei identische Symbole darauf errubbeln, kann er es am Veranstaltungstag, bis 21 Uhr, in eine Losbox werfen. Die Show startet um 22 Uhr. Wer gezogen wird, ist dabei. Im Finale gibt es als Hauptgewinn 10.000 Euro. Auch am Showabend bestehe noch die Chance, spontan Teilnehmer zu werden.

Während dieser Woche gibt es im Casino weitere Zusatz- und Sonderausspielungen sowie weitere Events und kostenlose Gaumenfreunden: Kaffee und Kuchen, Fingerfood und von Montag bis Donnerstag Cocktails. Von der Bäckerei Simon wird eine Geburtstagstorte mit Casino-Motiven für die Gästeparty am Samstag angefertigt. Denn während 1980 bei der Eröffnung im Kurhaus Gert Fröbe unter den Augen von Nadja Tiller und Walter Giller die »goldene Kugel« warf, ihnen dies 1999 am Werre-Park Ingolf Lück gleichtat, erwartet die Besucher nun bei der Gästeparty zu einer »Tribute Show« ein Will Smith-Double.

Arbeitgeber für 98 Beschäftigte

Weitere Programmpunkte der »Winner Week« sind unter anderem ein Pokerturnier (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag) und ein Automatenturnier am Donnerstag »mit einem Gesamtgewinn von bis zu 5000 Euro«. Das Finale bildet am Sonntag, 1. September, ein Spezial-Geburtstags-Bingo, verbunden mit weiteren Geldpreisen.

Nach Polloks Angaben ist das Casino Arbeitgeber für 98 Menschen in Voll- und Teilzeit, darunter 25 Studenten. Zwei Mitarbeiter sind freigestellt, um sich im Zuge des Sozialkonzeptes federführend um den vorgeschriebenen Spielerschutz zu kümmern.

Zu den Privatisierungsplänen des Landes verweist er darauf, dass die Mitarbeiter als Spezialisten auch dann gebraucht würden. Pollok: »In der Privatisierung sehe ich auch eine Chance für uns, sich auf dem Casino-Markt vielleicht einmal anders zu positionieren, anders zu bewegen.«