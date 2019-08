Nach der Premiere 2018 waren die »Poetischen Quellen« am Freitag erneut in der Fußgängerzone zu Gast. Die Lesung mit Raoul Schrott verfolgten mehr als 150 Zuhörer. Foto: Malte Samtenschnieder

Bad Oeynhausen (WB/mcs). Im zweiten Jahr in Folge haben die »Poetischen Quellen« am Freitagnachmittag in der Fußgängerzone Station gemacht. Auf der mobilen Bühne in Höhe des derzeit eingelagerten Schweinebrunnens erlebten mehr als 150 Zuhörer – bei freiem Eintritt – zunächst Raoul Schrott.