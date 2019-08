Helmut Dennig (Zweiter von links) ist Vorstand der Denios AG und Hausherr des Geländes an der Dehmer Straße, auf dem das Mahl- und Backfest stattfindet. Vom Vereinsring Dehme nehmen Horst Brönstrup (links), Harry Tuschke und Wilhelm Nolting (rechts, Vorsitzender) die Mühle in Betrieb, um Korn für die Brote zu mahlen, die im Rahmen des Festes gebacken werden sollen. Foto: Lydia Böhne

Von Lydia Böhne

Bad Oeynhausen-Dehme (WB). Die Hofmühle haben die Mitglieder des Dehmer Vereinsrings bereits in Betrieb genommen, um das Korn für die Brote zu schroten, die es beim Mahl- und Backfest am Sonntag, 1. September, auf dem Gelände der Firma Denios, ehemals Berg’s Hof, an der Dehmer Straße 54 zu kaufen geben wird. Die Ausrichter hoffen auf etwa 300 Besucher.